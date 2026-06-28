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Лепестки миндаля меняют всё: как самому сварить персиковое варенье, которое будет радовать зимой и летом

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Лепестки миндаля меняют всё: как самому сварить персиковое варенье, которое будет радовать зимой и летом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Летом полки магазинов ломятся от свежих персиков. Их можно не только разрезать и съесть, но и приготовить из них ароматное варенье, которое будет радовать круглый год. Однако его можно сделать ещё вкуснее и ароматнее, если добавить в него секретный ингредиент — лепестки миндаля. Рецептом вкусного персикового варенья с «Клопс» поделились опытные домохозяйки. 

Ингредиенты

  • персики — 1 кг;
  • сахар — 1 кг;
  • лепестки миндаля — 200 г;
  • молотая корица — 2 ч. л. 

Приготовление 

Персики тщательно промыть, очистить от косточек и кожицы. Засыпать сахаром и оставить при комнатной температуре на два часа. Вскипятить фрукты и варить на среднем огне 10 минут. Снять пену, выключить огонь, накрыть кастрюлю марлей и дать полностью остыть.

Добавить в сироп орехи и корицу, снова довести до кипения и варить 10 минут. Разложить готовое варенье по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, дать остыть при комнатной температуре и убрать на хранение в прохладное место. 

Летом можно сварить варенье не только из персиков, но и из свежей клубники и абрикосов

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