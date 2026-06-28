Нежнейшая намазка к тостам, овощам и чипсам начос: готовим дома настоящий мексиканский гуакамоле с лёгкой остринкой

Ингредиенты

спелое авокадо — 2 шт; помидор — 1 шт; красный лук — 0,5 луковицы; чеснок — 1–2 зубчика; свежая кинза — 1 пучок; сок лайма — 1–2 ст. л; перец чили — 0,5 шт; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Авокадо разрезать пополам, извлечь косточку и ложкой выскрести мякоть из кожуры. Размять вилкой до состояния пюре (допустимы небольшие кусочки).

Из помидоров вырезать сердцевину с семенами и жидкой частью. Нарезать мелкими кусочками, как и лук с чесноком и кинзой. Смешать все ингредиенты в миске, сбрызнуть соком лайма и приправить.