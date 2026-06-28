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Нежнейшая намазка к тостам, овощам и чипсам начос: готовим дома настоящий мексиканский гуакамоле с лёгкой остринкой

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Нежнейшая намазка к тостам, овощам и чипсам начос: готовим дома настоящий мексиканский гуакамоле с лёгкой остринкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Гуакамоле — традиционная мексиканская закуска из авокадо, перца чили, помидоров и зелени. Благодаря насыщенному вкусу и густой текстуре соус идеально подходит не только к кукурузным чипсам начос, но и к блюдам на гриле (мясо, курица, рыба), лепёшкам (такос, буррито или кесадильи), тостам с яйцом на завтрак и свежим овощам (болгарский перец, морковь, огурец). 

  1. Гуакамоле возник в Центральной Мексике ещё в XVI веке. Согласно легендам, рецепт этого соуса был дарован народу богом Кетцалькоатлем («Пернатым змеем»). Для ацтеков авокадо было особенным плодом, который ассоциировался с жизненной силой. После прихода конкистадоров блюдо попало в Европу. Сегодня гуакамоле — это символ мексиканской кухни, который стал всемирно известным благодаря своей простоте и универсальности; 
  2. Основной ингредиент соуса — авокадо — является настоящим «суперфудом». Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые способствуют снижению уровня холестерина и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. В целом соус содержит много витаминов (C, E, K и группы B) и фолиевую кислоту. Витамин E, в частности, является мощным антиоксидантом, замедляющим процессы старения. Высокое содержание пищевых волокон помогает улучшить пищеварение и насыщает надолго; 
  3. В классическом домашнем гуакамоле содержится примерно 160–170 ккал, 15 г полезных растительных жиров и 7 г клетчатки. Благодаря такому составу и балансу КБЖУ блюдо подходит для диетического рациона. 

Ингредиенты

  1. спелое авокадо — 2 шт;
  2. помидор — 1 шт;
  3. красный лук — 0,5 луковицы;
  4. чеснок — 1–2 зубчика;
  5. свежая кинза — 1 пучок;
  6. сок лайма — 1–2 ст. л;
  7. перец чили — 0,5 шт;
  8. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Авокадо разрезать пополам, извлечь косточку и ложкой выскрести мякоть из кожуры. Размять вилкой до состояния пюре (допустимы небольшие кусочки). 

Из помидоров вырезать сердцевину с семенами и жидкой частью. Нарезать мелкими кусочками, как и лук с чесноком и кинзой. Смешать все ингредиенты в миске, сбрызнуть соком лайма и приправить. 

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