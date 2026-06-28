Нежнейшая намазка к тостам, овощам и чипсам начос: готовим дома настоящий мексиканский гуакамоле с лёгкой остринкой

Гуакамоле — традиционная мексиканская закуска из авокадо, перца чили, помидоров и зелени. Благодаря насыщенному вкусу и густой текстуре соус идеально подходит не только к кукурузным чипсам начос, но и к блюдам на гриле (мясо, курица, рыба), лепёшкам (такос, буррито или кесадильи), тостам с яйцом на завтрак и свежим овощам (болгарский перец, морковь, огурец).
- Гуакамоле возник в Центральной Мексике ещё в XVI веке. Согласно легендам, рецепт этого соуса был дарован народу богом Кетцалькоатлем («Пернатым змеем»). Для ацтеков авокадо было особенным плодом, который ассоциировался с жизненной силой. После прихода конкистадоров блюдо попало в Европу. Сегодня гуакамоле — это символ мексиканской кухни, который стал всемирно известным благодаря своей простоте и универсальности;
- Основной ингредиент соуса — авокадо — является настоящим «суперфудом». Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые способствуют снижению уровня холестерина и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. В целом соус содержит много витаминов (C, E, K и группы B) и фолиевую кислоту. Витамин E, в частности, является мощным антиоксидантом, замедляющим процессы старения. Высокое содержание пищевых волокон помогает улучшить пищеварение и насыщает надолго;
- В классическом домашнем гуакамоле содержится примерно 160–170 ккал, 15 г полезных растительных жиров и 7 г клетчатки. Благодаря такому составу и балансу КБЖУ блюдо подходит для диетического рациона.
Ингредиенты
- спелое авокадо — 2 шт;
- помидор — 1 шт;
- красный лук — 0,5 луковицы;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- свежая кинза — 1 пучок;
- сок лайма — 1–2 ст. л;
- перец чили — 0,5 шт;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Авокадо разрезать пополам, извлечь косточку и ложкой выскрести мякоть из кожуры. Размять вилкой до состояния пюре (допустимы небольшие кусочки).
Из помидоров вырезать сердцевину с семенами и жидкой частью. Нарезать мелкими кусочками, как и лук с чесноком и кинзой. Смешать все ингредиенты в миске, сбрызнуть соком лайма и приправить.
Из авокадо можно сделать не только гуакамоле, но и сытный салат с жареными креветками, медово-горчичной заправкой и свежими персиками.