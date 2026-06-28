Удивительное сочетание свежих фруктов и жареных креветок: раскрываем рецепт тёплого с авокадо и персиками

Летом многие стремятся есть мало, но сытно, при этом получать максимум витаминов от сезонных продуктов и не набирать лишний вес. Все эти параметры трудно уместить в одно блюдо, но возможно. Например, можно приготовить салат с жареными креветками, авокадо, медово-горчичной заправкой и сладкими персиками. Рецептом необычного блюда с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- креветки варёно-мороженые — 100 г;
- персики — 1 шт;
- авокадо — 1 шт;
- руккола или шпинат — 250 г;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- свежая петрушка — 1 пучок;
- лимонный сок — 1 ст. л;
- мёд — 1 ч. л;
- дижонская горчица — 0,5 ч. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Креветки разморозить, очистить от панциря, головы и пищевода. Обжарить на среднем огне до золотистого цвета. Положить в большую миску вместе с рукколой или шпинатом.
Авокадо нарезать тонкими полукольцами, персики — мелким кубиком. Добавить к остальным ингредиентам и заправить оливковым маслом. Сверху полить мёдом, посыпать листиками петрушки, сбрызнуть лимонным соком, добавить горчицу и тщательно перемешать. Перед подачей дать салату постоять в холодильнике 10–15 минут.
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