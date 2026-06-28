Удивительное сочетание свежих фруктов и жареных креветок: раскрываем рецепт тёплого с авокадо и персиками

Ингредиенты

креветки варёно-мороженые — 100 г; персики — 1 шт; авокадо — 1 шт; руккола или шпинат — 250 г; оливковое масло — 3 ст. л; свежая петрушка — 1 пучок; лимонный сок — 1 ст. л; мёд — 1 ч. л; дижонская горчица — 0,5 ч. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Креветки разморозить, очистить от панциря, головы и пищевода. Обжарить на среднем огне до золотистого цвета. Положить в большую миску вместе с рукколой или шпинатом.

Авокадо нарезать тонкими полукольцами, персики — мелким кубиком. Добавить к остальным ингредиентам и заправить оливковым маслом. Сверху полить мёдом, посыпать листиками петрушки, сбрызнуть лимонным соком, добавить горчицу и тщательно перемешать. Перед подачей дать салату постоять в холодильнике 10–15 минут.