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Удивительное сочетание свежих фруктов и жареных креветок: раскрываем рецепт тёплого с авокадо и персиками

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Удивительное сочетание свежих фруктов и жареных креветок: раскрываем рецепт тёплого с авокадо и персиками - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Летом многие стремятся есть мало, но сытно, при этом получать максимум витаминов от сезонных продуктов и не набирать лишний вес. Все эти параметры трудно уместить в одно блюдо, но возможно. Например, можно приготовить салат с жареными креветками, авокадо, медово-горчичной заправкой и сладкими персиками. Рецептом необычного блюда с «Клопс» поделились находчивые читатели. 

Ингредиенты

  1. креветки варёно-мороженые — 100 г;
  2. персики — 1 шт; 
  3. авокадо — 1 шт;
  4. руккола или шпинат — 250 г;
  5. оливковое масло — 3 ст. л;
  6. свежая петрушка — 1 пучок;
  7. лимонный сок — 1 ст. л;
  8. мёд — 1 ч. л;
  9. дижонская горчица — 0,5 ч. л; 
  10. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Креветки разморозить, очистить от панциря, головы и пищевода. Обжарить на среднем огне до золотистого цвета. Положить в большую миску вместе с рукколой или шпинатом.

Авокадо нарезать тонкими полукольцами, персики — мелким кубиком. Добавить к остальным ингредиентам и заправить оливковым маслом. Сверху полить мёдом, посыпать листиками петрушки, сбрызнуть лимонным соком, добавить горчицу и тщательно перемешать. Перед подачей дать салату постоять в холодильнике 10–15 минут. 

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