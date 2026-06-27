Прохлада, заряд витаминов и сытость на весь день: как приготовить вкусный свекольник со сметаной и зеленью

Ингредиенты

свёкла — 2 шт; огурец — 2 шт; зелёный лук перьями — 1 пучок; свежий укроп — 1 пучок; лимонный сок — 1 ст. л; сахар — 1 ст. л; куриные яйца — 2 шт; сметана 15% — 3 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Свёклу помыть, очистить от кожуры, нарезать или натереть тонкой соломкой. В кастрюле вскипятить воду, добавить сахар и лимонный сок, положить свёклу. Накрыть крышкой и варить на слабом огне 20 минут. Дать отвару полностью остыть.

Огурцы нарезать небольшим кубиком, лук и зелень — мелко порубить. Добавить всё в свекольный бульон и убрать в холодильник на час. Перед подачей положить пару столовых ложек сметаны и разрезанные на половинки яйца, предварительно отваренные вкрутую.

В качестве альтернативы можно пропустить суп через блендер — тогда его консистенция станет более однородной и нежной, а насыщение от блюда продлится дольше.