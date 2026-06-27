Прохлада, заряд витаминов и сытость на весь день: как приготовить вкусный свекольник со сметаной и зеленью

Одним из самых популярных летних супов считается свекольник. В отличие от окрошки у него больше фанатов за счёт своего яркого цвета, несложного состава и гармоничного сочетания ингредиентов.
- История свекольника уходит в древность восточнославянской кухни.Изначально «холодными» называли любые супы на основе кваса или сыворотки. Свекольник как самостоятельное блюдо сформировался, когда свекла заняла прочное место в рационе восточных славян. В старину его основу составлял доступный и полезный свекольный квас. Блюдо прочно вошло в культуру как «спасение» в жаркие летние дни. Он всегда воспринимался как лёгкая, освежающая альтернатива горячим супам, идеальная для восстановления сил после работы в саду или на огороде;
- Свекольник также популярен за счёт количества витаминов и полезных микроэлементов. Сам корнеплод содержит бетаин, который улучшает обмен веществ и поддерживает работу печени, клетчатку и антиоксиданты. Укроп и лук — источники витаминов C, K, A и эфирных масел, которые стимулируют аппетит и пищеварение. Огурец отлично утоляет жажду и поддерживает водно-солевой баланс. Суп не перегружает организм, помогает избежать обезвоживания;
- Свеклу лучше отваривать или запекать в кожуре, а затем натирать на тёрке. Так её вкус станет более насыщенным. Многие добавляют в суп лимонный сок или яблочный уксус, чтобы сохранить яркий цвет и подчеркнуть сладость корнеплода.
Ингредиенты
- свёкла — 2 шт;
- огурец — 2 шт;
- зелёный лук перьями — 1 пучок;
- свежий укроп — 1 пучок;
- лимонный сок — 1 ст. л;
- сахар — 1 ст. л;
- куриные яйца — 2 шт;
- сметана 15% — 3 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Свёклу помыть, очистить от кожуры, нарезать или натереть тонкой соломкой. В кастрюле вскипятить воду, добавить сахар и лимонный сок, положить свёклу. Накрыть крышкой и варить на слабом огне 20 минут. Дать отвару полностью остыть.
Огурцы нарезать небольшим кубиком, лук и зелень — мелко порубить. Добавить всё в свекольный бульон и убрать в холодильник на час. Перед подачей положить пару столовых ложек сметаны и разрезанные на половинки яйца, предварительно отваренные вкрутую.
В качестве альтернативы можно пропустить суп через блендер — тогда его консистенция станет более однородной и нежной, а насыщение от блюда продлится дольше.
Одним из самых популярных летних рецептов считается окрошка, которую готовят либо на кефире, либо на квасе. Кроме того, в жару можно сделать прохладный овощной суп гаспачо.