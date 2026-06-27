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Подойдёт к любому гарниру на обед и ужин: делимся рецептом нежных котлет под сырным одеялом

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Подойдёт к любому гарниру на обед и ужин: делимся рецептом нежных котлет под сырным одеялом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Просто жареные котлеты быстро надоедают, особенно куриные, так как часто они получаются сухими и пресными. Улучшить вкус и консистенцию блюда можно, если добавить в фарш пару секретных ингредиентов, а сверху покрыть блюдо толстым слоем сыра. Именно он позволит мясу равномерно пропечься и поделится нежным сливочным вкусом. Рецептом приготовления таких котлет с «Клопс» поделились находчивые читатели. 

Ингредиенты

  1. куриное филе — 300 г; 
  2. сметана 20% — 1 ст. л;
  3. репчатый лук — 1 шт;
  4. куриное яйцо — 1 шт;
  5. хлеб — 7 кусков;
  6. молоко — 100 мл;
  7. твёрдая моцарелла для пиццы или другой сыр, который хорошо плавится и тянется — 150 г;
  8. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Прокрутить мясо с луком через мелкое сито мясорубки. Добавить размоченный в молоке хлебный мякиш и яйцо. Замесить плотный фарш и приправить его специями. 

Смоченными холодной водой руками слепить котлеты равного размера и поместить их в форму для выпечки. Предварительно дно стоит смазать растительным маслом. 

Поставить форму в разогретую до 200 °С духовку на 10 минут, чтобы на котлетах образовалась золотистая корочка. Затем посыпать всё плотным слоем моцарелла, убавить мощность до 180 °С и подождать ещё 15–20 минут, пока сыр полностью не расплавится и не приобретёт румяный цвет. 

Ещё одно блюдо, где курица покрывается сырной шапкой — классический французский жульен с шампиньонами

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