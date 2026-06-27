Подойдёт к любому гарниру на обед и ужин: делимся рецептом нежных котлет под сырным одеялом

Ингредиенты

куриное филе — 300 г; сметана 20% — 1 ст. л; репчатый лук — 1 шт; куриное яйцо — 1 шт; хлеб — 7 кусков; молоко — 100 мл; твёрдая моцарелла для пиццы или другой сыр, который хорошо плавится и тянется — 150 г; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Прокрутить мясо с луком через мелкое сито мясорубки. Добавить размоченный в молоке хлебный мякиш и яйцо. Замесить плотный фарш и приправить его специями.

Смоченными холодной водой руками слепить котлеты равного размера и поместить их в форму для выпечки. Предварительно дно стоит смазать растительным маслом.

Поставить форму в разогретую до 200 °С духовку на 10 минут, чтобы на котлетах образовалась золотистая корочка. Затем посыпать всё плотным слоем моцарелла, убавить мощность до 180 °С и подождать ещё 15–20 минут, пока сыр полностью не расплавится и не приобретёт румяный цвет.