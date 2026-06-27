Подойдёт к любому гарниру на обед и ужин: делимся рецептом нежных котлет под сырным одеялом

Просто жареные котлеты быстро надоедают, особенно куриные, так как часто они получаются сухими и пресными. Улучшить вкус и консистенцию блюда можно, если добавить в фарш пару секретных ингредиентов, а сверху покрыть блюдо толстым слоем сыра. Именно он позволит мясу равномерно пропечься и поделится нежным сливочным вкусом. Рецептом приготовления таких котлет с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- куриное филе — 300 г;
- сметана 20% — 1 ст. л;
- репчатый лук — 1 шт;
- куриное яйцо — 1 шт;
- хлеб — 7 кусков;
- молоко — 100 мл;
- твёрдая моцарелла для пиццы или другой сыр, который хорошо плавится и тянется — 150 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Прокрутить мясо с луком через мелкое сито мясорубки. Добавить размоченный в молоке хлебный мякиш и яйцо. Замесить плотный фарш и приправить его специями.
Смоченными холодной водой руками слепить котлеты равного размера и поместить их в форму для выпечки. Предварительно дно стоит смазать растительным маслом.
Поставить форму в разогретую до 200 °С духовку на 10 минут, чтобы на котлетах образовалась золотистая корочка. Затем посыпать всё плотным слоем моцарелла, убавить мощность до 180 °С и подождать ещё 15–20 минут, пока сыр полностью не расплавится и не приобретёт румяный цвет.
Ещё одно блюдо, где курица покрывается сырной шапкой — классический французский жульен с шампиньонами.