Самый простой рецепт без выпечки: как за пару минут порадовать себя диетическим десертом с творогом и ягодами

Ингредиенты

мягкий творог 5–9% — 400 г; сахарная пудра — 3 ст. л; сметана 15% — 150 г; ванилин — 1 ч. л; свежие клубника, малина, черника и другие ягоды — по вкусу; листья мяты — по вкусу.

Приготовление

Творог тщательно размять вилкой или пробить блендером для более нежной текстуры. Добавить сахарную пудру, сметану и ванилин. Перемешать, пока масса не станет шелковистой и кремовой.

Выложить творожную основу в креманки, а сверху выложить горкой большое количество любимых ягод. В качестве альтернативы можно использовать варенье, но не замороженные ягоды, иначе они дадут слишком много жидкости и десерт получится водянистым.

Присыпать ягоды сахарной пудрой и убрать всё в холодильник на 2–3 часа. При подаче украсить десерт листиками свежей мяты.