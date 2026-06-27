Самый простой рецепт без выпечки: как за пару минут порадовать себя диетическим десертом с творогом и ягодами

Летом многие отдают предпочтение лёгким блюдам, так как в жару желание плотно поесть редко пропадает. Однако закрепить обед низкокалорийным и освежающим десертом всё равно хочется. К таким блюдам, например, относится творожный мусс со свежими ягодами, который не требует ни выпечки, ни много времени, ни специальных кулинарных навыков. Простым рецептом летней сладости с «Клопс» поделились читатели.
Ингредиенты
- мягкий творог 5–9% — 400 г;
- сахарная пудра — 3 ст. л;
- сметана 15% — 150 г;
- ванилин — 1 ч. л;
- свежие клубника, малина, черника и другие ягоды — по вкусу;
- листья мяты — по вкусу.
Приготовление
Творог тщательно размять вилкой или пробить блендером для более нежной текстуры. Добавить сахарную пудру, сметану и ванилин. Перемешать, пока масса не станет шелковистой и кремовой.
Выложить творожную основу в креманки, а сверху выложить горкой большое количество любимых ягод. В качестве альтернативы можно использовать варенье, но не замороженные ягоды, иначе они дадут слишком много жидкости и десерт получится водянистым.
Присыпать ягоды сахарной пудрой и убрать всё в холодильник на 2–3 часа. При подаче украсить десерт листиками свежей мяты.
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