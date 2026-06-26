От одного запаха этого шашлыка уже текут слюни: как вкусно пожарить на мангале курицу в медово-горчичной глазури

Ингредиенты

куриные бёдра — 1 кг; соевый соус — 4 ст. л; мёд — 2 ст. л; горчица — 2 ст. л; чеснок — 3 зубчика; копчёная паприка — 1 ч. л; лимон — 0,5 шт; растительное масло — 2 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Смешать все ингредиенты в большой миске и поместить в маринад курицу. Для усиления результата можно проткнуть мясо в нескольких местах ножом или вилкой. Убрать в холодильник на 2–4 часа.

Нанизать курицу на шампуры и обжарить на сильном жару без открытого огня в течение 15–20 минут с каждой стороны. В процессе важно смазывать мясо маринадом, чтобы он карамелизовался и превратился в аппетитную корочку. Готовое блюдо подавать в горячем виде с салатом из свежих овощей и печёным картофелем.