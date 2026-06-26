22:51

От одного запаха этого шашлыка уже текут слюни: как вкусно пожарить на мангале курицу в медово-горчичной глазури

  1. Рецепты
Автор:
От одного запаха этого шашлыка уже текут слюни: как вкусно пожарить на мангале курицу в медово-горчичной глазури - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Лето, жара, выходные — идеальное время для того, чтобы выехать за город и пожарить нежнейший шашлык. Чтобы не  перегружать желудок в знойный день, лучше выбрать курицу, но она, как правило, получается очень сухой. Однако эта проблема решается с помощью особенного маринада. Кроме того, важно правильно приправить мясо, чтобы оно приобрело аппетитный аромат. Как вкусно пожарить куриный шашлык с медово-горчичной глазурью, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. куриные бёдра — 1 кг;
  2. соевый соус — 4 ст. л;
  3. мёд — 2 ст. л;
  4. горчица — 2 ст. л;
  5. чеснок — 3 зубчика;
  6. копчёная паприка — 1 ч. л;
  7. лимон — 0,5 шт; 
  8. растительное масло — 2 ст. л;
  9. соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Смешать все ингредиенты в большой миске и поместить в маринад курицу. Для усиления результата можно проткнуть мясо в нескольких местах ножом или вилкой. Убрать в холодильник на 2–4 часа. 

Нанизать курицу на шампуры и обжарить на сильном жару без открытого огня в течение 15–20 минут с каждой стороны. В процессе важно смазывать мясо маринадом, чтобы он карамелизовался и превратился в аппетитную корочку. Готовое блюдо подавать в горячем виде с салатом из свежих овощей и печёным картофелем. 

«Клопс» узнал три способа вкусно замариновать свинину для сочного шашлыка. 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Фило хрустит, а мёд льётся: рецепт идеальной пахлавы
18:48
Подойдёт к любому гарниру на обед и ужин: делимся рецептом нежных котлет под сырным одеялом
06:36
Самый простой рецепт без выпечки: как за пару минут порадовать себя диетическим десертом с творогом и ягодами
03:17
От одного запаха этого шашлыка уже текут слюни: как вкусно пожарить на мангале курицу в медово-горчичной глазури
Вчера
22:51
Правильная обрезка и защита вишнёвых деревьев под конец июня — раскрываем секрет больших и сочных ягод
Вчера
12:41
Все новости по теме
1 922
Кулинария рецепты