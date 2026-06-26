От одного запаха этого шашлыка уже текут слюни: как вкусно пожарить на мангале курицу в медово-горчичной глазури

Лето, жара, выходные — идеальное время для того, чтобы выехать за город и пожарить нежнейший шашлык. Чтобы не перегружать желудок в знойный день, лучше выбрать курицу, но она, как правило, получается очень сухой. Однако эта проблема решается с помощью особенного маринада. Кроме того, важно правильно приправить мясо, чтобы оно приобрело аппетитный аромат. Как вкусно пожарить куриный шашлык с медово-горчичной глазурью, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- куриные бёдра — 1 кг;
- соевый соус — 4 ст. л;
- мёд — 2 ст. л;
- горчица — 2 ст. л;
- чеснок — 3 зубчика;
- копчёная паприка — 1 ч. л;
- лимон — 0,5 шт;
- растительное масло — 2 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Смешать все ингредиенты в большой миске и поместить в маринад курицу. Для усиления результата можно проткнуть мясо в нескольких местах ножом или вилкой. Убрать в холодильник на 2–4 часа.
Нанизать курицу на шампуры и обжарить на сильном жару без открытого огня в течение 15–20 минут с каждой стороны. В процессе важно смазывать мясо маринадом, чтобы он карамелизовался и превратился в аппетитную корочку. Готовое блюдо подавать в горячем виде с салатом из свежих овощей и печёным картофелем.
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