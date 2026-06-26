Стакан кефира, и тесто становится в два раза пышнее: как испечь на завтрак самые вкусные оладьи

Ингредиенты

спелый банан — 1 шт;

кефир — 200 мл;

яйцо — 1 шт;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л;

соль — щепотка;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Банан размять вилкой, смешать с яйцом, кефиром и солью. Всыпать муку с разрыхлителем и замешать однородное тесто консистенции густой сметаны.

Смазать сковороду маслом и обжарить оладьи по пару минут с каждой стороны. Чтобы тесто стало пышнее, можно накрыть их крышкой. Готовое блюдо подавать со свежими ягодами или мёдом.