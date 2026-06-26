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Стакан кефира, и тесто становится в два раза пышнее: как испечь на завтрак самые вкусные оладьи

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Стакан кефира, и тесто становится в два раза пышнее: как испечь на завтрак самые вкусные оладьи - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

На завтрак часто готовят оладьи, но не у всех они получаются достаточно пышными и нежными. Читатели рассказали «Клопс», секрет приготовления идеальной выпечки с применением двух секретных ингредиентов — стакана кефира и одного спелого банана. Благодаря им тесто становится сладким, но не приторным, при этом воздушным и с хрустящей корочкой. 

Ингредиенты

  • спелый банан — 1 шт;
  • кефир — 200 мл;
  • яйцо — 1 шт;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — 1 ст. л. 

Приготовление

Банан размять вилкой, смешать с яйцом, кефиром и солью. Всыпать муку с разрыхлителем и замешать однородное тесто консистенции густой сметаны. 

Смазать сковороду маслом и обжарить оладьи по пару минут с каждой стороны. Чтобы тесто стало пышнее, можно накрыть их крышкой. Готовое блюдо подавать со свежими ягодами или мёдом. 

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