Стакан кефира, и тесто становится в два раза пышнее: как испечь на завтрак самые вкусные оладьи

На завтрак часто готовят оладьи, но не у всех они получаются достаточно пышными и нежными. Читатели рассказали «Клопс», секрет приготовления идеальной выпечки с применением двух секретных ингредиентов — стакана кефира и одного спелого банана. Благодаря им тесто становится сладким, но не приторным, при этом воздушным и с хрустящей корочкой.
Ингредиенты
- спелый банан — 1 шт;
- кефир — 200 мл;
- яйцо — 1 шт;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление
Банан размять вилкой, смешать с яйцом, кефиром и солью. Всыпать муку с разрыхлителем и замешать однородное тесто консистенции густой сметаны.
Смазать сковороду маслом и обжарить оладьи по пару минут с каждой стороны. Чтобы тесто стало пышнее, можно накрыть их крышкой. Готовое блюдо подавать со свежими ягодами или мёдом.
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