Настоящее спасение от летней жары: готовим дома летний гаспачо с овощным ассорти

Гаспачо — это не просто холодный суп, а символ испанского лета, который прошёл путь от еды бедняков до деликатеса в ресторанах высокой кухни. Его популярность объясняется не только приятным вкусом, но и полезностью для организма, в том числе во время знойного лета.
- В составе гаспачо огромное количество калия, витаминов А и С. Основной антиоксидант — ликопин из помидоров, который лучше усваивается после термической обработки или в сочетании с оливковым маслом;
- Гаспачо отлично восстанавливает водно-солевой баланс. Сочетание воды, овощей и соли помогает организму легче справляться с потерей влаги в жару;
- Это отличный вариант для низкокалорийного обеда. В классическом супе практически нет жиров и углеводов, если не добавлять слишком много хлеба при подаче;
- Благодаря большому количеству клетчатки из свежих овощей суп помогает наладить работу ЖКТ;
- Оливковое масло в составе супа содержит полезные мононенасыщенные жиры, а чеснок способствует снижению уровня «плохого» холестерина.
Ингредиенты
- помидоры — 4 шт;
- болгарский перец — 1 шт;
- среднеплодный огурец — 1 шт;
- красный лук — 1 шт;
- винный уксус — 1 ч. л;
- оливковое масло — 1 ст. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- белый хлеб — 2 ломтика;
- соль, перец, итальянские травы, тимьян — по вкусу.
Приготовление
На помидорах сделать надрезы, залить кипятком и спустя минуту обдать холодной водой. Снять кожицу и нарезать крупными кусками.
Огурец и лук очистить от кожуры, из перца убрать семена и нарезать кубиком. Все овощи сложить в кастрюлю вместе с пропущенным через пресс чесноком. Добавить винный уксус, оливковое масло, специи и измельчить блендером до однородной консистенции. Густоту супа можно отрегулировать количеством хлебного мякиша.
Готовый гаспачо убрать в холодильник минимум на два часа, чтобы он охладился и настоялся.