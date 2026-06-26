Настоящее спасение от летней жары: готовим дома летний гаспачо с овощным ассорти

Ингредиенты

помидоры — 4 шт; болгарский перец — 1 шт; среднеплодный огурец — 1 шт; красный лук — 1 шт; винный уксус — 1 ч. л; оливковое масло — 1 ст. л; чеснок — 2 зубчика; белый хлеб — 2 ломтика; соль, перец, итальянские травы, тимьян — по вкусу.

Приготовление

На помидорах сделать надрезы, залить кипятком и спустя минуту обдать холодной водой. Снять кожицу и нарезать крупными кусками.

Огурец и лук очистить от кожуры, из перца убрать семена и нарезать кубиком. Все овощи сложить в кастрюлю вместе с пропущенным через пресс чесноком. Добавить винный уксус, оливковое масло, специи и измельчить блендером до однородной консистенции. Густоту супа можно отрегулировать количеством хлебного мякиша.

Готовый гаспачо убрать в холодильник минимум на два часа, чтобы он охладился и настоялся.