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Настоящее спасение от летней жары: готовим дома летний гаспачо с овощным ассорти

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Настоящее спасение от летней жары: готовим дома летний гаспачо с овощным ассорти - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Гаспачо — это не просто холодный суп, а символ испанского лета, который прошёл путь от еды бедняков до деликатеса в ресторанах высокой кухни. Его популярность объясняется не только приятным вкусом, но и полезностью для организма, в том числе во время знойного лета.

  1. В составе гаспачо огромное количество калия, витаминов А и С. Основной антиоксидант — ликопин из помидоров, который лучше усваивается после термической обработки или в сочетании с оливковым маслом;
  2. Гаспачо отлично восстанавливает водно-солевой баланс. Сочетание воды, овощей и соли помогает организму легче справляться с потерей влаги в жару;
  3. Это отличный вариант для низкокалорийного обеда. В классическом супе практически нет жиров и углеводов, если не добавлять слишком много хлеба при подаче;
  4. Благодаря большому количеству клетчатки из свежих овощей суп помогает наладить работу ЖКТ;
  5. Оливковое масло в составе супа содержит полезные мононенасыщенные жиры, а чеснок способствует снижению уровня «плохого» холестерина.

Ингредиенты 

  1. помидоры — 4 шт;
  2. болгарский перец — 1 шт;
  3. среднеплодный огурец — 1 шт; 
  4. красный лук — 1 шт;
  5. винный уксус — 1 ч. л;
  6. оливковое масло — 1 ст. л;
  7. чеснок — 2 зубчика; 
  8. белый хлеб — 2 ломтика;
  9. соль, перец, итальянские травы, тимьян — по вкусу.

Приготовление 

На помидорах сделать надрезы, залить кипятком и спустя минуту обдать холодной водой. Снять кожицу и нарезать крупными кусками. 

Огурец и лук очистить от кожуры, из перца убрать семена и нарезать кубиком. Все овощи сложить в кастрюлю вместе с пропущенным через пресс чесноком. Добавить винный уксус, оливковое масло, специи и измельчить блендером до однородной консистенции. Густоту супа можно отрегулировать количеством хлебного мякиша. 

Готовый гаспачо убрать в холодильник минимум на два часа, чтобы он охладился и настоялся. 

Одним из самых популярных считается окрошка, которую готовят либо на кефире, либо на квасе.

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