Сочная котлета в нежной обёртке: готовим дома ароматные беляши, которые получатся даже у новичков

Ингредиенты

мука — 500 г; сухие дрожжи — 1 ч. л; тёплая вода — 200 мл; молоко — 100 мл; сахар — 1 ст. л; растительное масло — 3 ст. л; фарш (свинина + говядина) — 400 г; лук — 1 шт; чеснок — 2 зубчика; соль, перец, хмели-сунели, сушёная петрушка — по вкусу.

Приготовление

Смешать тёплую воду с сахаром и дрожжами. Перемешать и оставить доходить при комнатной температуре на 15 минут. Просеять в опару муку, влить тёплое молоко и растительное масло. Замесить эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Накрыть миску полотенцем и дать настояться при комнатной температуре 50 минут.

Лук и чеснок мелко нарезать и добавить в фарш вместе со специями. Чтобы начинка была сочной, влить 50 мл воды и тщательно перемешать.

Когда тесто поднимется, разделить его на небольшие кусочки и раскатать их в круги диаметром 10–12 см. В центр каждой лепёшки выложить столовую ложку начинки. Поднять края к центру, чтобы тесто завернулось в маленький мешочек с открытой верхушкой.

Налить в сковороду столько масла, чтобы оно слегка покрывало дно беляшей. Разогреть его и выложить заготовки отверстием вниз, обжарить 3–4 минуты, затем перевернуть, готовить ещё 5 минут. Когда корочка станет золотистой, выложить беляши на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.