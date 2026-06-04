Сочная котлета в нежной обёртке: готовим дома ароматные беляши, которые получатся даже у новичков

Ничто так не навевает уют, как аромат свежих беляшей. Легендарное блюдо знаменито своей сочной мясной начинкой, которая разливается во рту горячим бульоном при первом укусе. Секрет прост — правильный баланс специй и немного терпения. Как приготовить дома идеальные беляши, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- мука — 500 г;
- сухие дрожжи — 1 ч. л;
- тёплая вода — 200 мл;
- молоко — 100 мл;
- сахар — 1 ст. л;
- растительное масло — 3 ст. л;
- фарш (свинина + говядина) — 400 г;
- лук — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец, хмели-сунели, сушёная петрушка — по вкусу.
Приготовление
Смешать тёплую воду с сахаром и дрожжами. Перемешать и оставить доходить при комнатной температуре на 15 минут. Просеять в опару муку, влить тёплое молоко и растительное масло. Замесить эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Накрыть миску полотенцем и дать настояться при комнатной температуре 50 минут.
Лук и чеснок мелко нарезать и добавить в фарш вместе со специями. Чтобы начинка была сочной, влить 50 мл воды и тщательно перемешать.
Когда тесто поднимется, разделить его на небольшие кусочки и раскатать их в круги диаметром 10–12 см. В центр каждой лепёшки выложить столовую ложку начинки. Поднять края к центру, чтобы тесто завернулось в маленький мешочек с открытой верхушкой.
Налить в сковороду столько масла, чтобы оно слегка покрывало дно беляшей. Разогреть его и выложить заготовки отверстием вниз, обжарить 3–4 минуты, затем перевернуть, готовить ещё 5 минут. Когда корочка станет золотистой, выложить беляши на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.
Ещё один рецепт жареных пирожков с мясом — домашние чебуреки с сочной начинкой и хрустящей корочкой.