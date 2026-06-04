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Сочная котлета в нежной обёртке: готовим дома ароматные беляши, которые получатся даже у новичков

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Сочная котлета в нежной обёртке: готовим дома ароматные беляши, которые получатся даже у новичков - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Ничто так не навевает уют, как аромат свежих беляшей. Легендарное блюдо знаменито своей сочной мясной начинкой, которая разливается во рту горячим бульоном при первом укусе. Секрет прост — правильный баланс специй и немного терпения. Как приготовить дома идеальные беляши, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. мука — 500 г;
  2. сухие дрожжи — 1 ч. л;
  3. тёплая вода — 200 мл;
  4. молоко — 100 мл;
  5. сахар — 1 ст. л;
  6. растительное масло — 3 ст. л; 
  7. фарш (свинина + говядина) — 400 г;
  8. лук — 1 шт;
  9. чеснок — 2 зубчика;
  10. соль, перец, хмели-сунели, сушёная петрушка — по вкусу. 

Приготовление 

Смешать тёплую воду с сахаром и дрожжами. Перемешать и оставить доходить при комнатной температуре на 15 минут. Просеять в опару муку, влить тёплое молоко и растительное масло. Замесить эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Накрыть миску полотенцем и дать настояться при комнатной температуре 50 минут. 

Лук и чеснок мелко нарезать и добавить в фарш вместе со специями. Чтобы начинка была сочной, влить 50 мл воды и тщательно перемешать.

Когда тесто поднимется, разделить его на небольшие кусочки и раскатать их в круги диаметром 10–12 см. В центр каждой лепёшки выложить столовую ложку начинки. Поднять края к центру, чтобы тесто завернулось в маленький мешочек с открытой верхушкой. 

Налить в сковороду столько масла, чтобы оно слегка покрывало дно беляшей. Разогреть его и выложить заготовки отверстием вниз, обжарить 3–4 минуты, затем перевернуть, готовить ещё 5 минут. Когда корочка станет золотистой, выложить беляши на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. 

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