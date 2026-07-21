В Багратионовске 19-летняя девушка заглянула в гости к родителям и оказалась в больнице со сломанными рёбрами

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Багратионовске семейный конфликт закончился для 19-летней девушки переломом рёбер. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 21 июля.

По данным полиции, жительница области пришла в гости к родителям и поссорилась с 59-летним отчимом. Мужчина ударил падчерицу по лицу, а когда она упала, несколько раз пнул. Девушке пришлось обратиться за медицинской помощью, полученные травмы эксперты отнесли к вреду здоровью средней тяжести.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ему грозит до трёх лет лишения свободы.