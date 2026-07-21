Московский зумер втёрся в доверие семье из Заостровья и вынес из их дома сумму, которой хватило бы на новую «Ниву»

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В Заостровье 19-летний москвич обманул семью и похитил из её дома почти 1,6 млн рублей. Об этом региональная прокуратура пишет в своём канале на платформе Макс во вторник, 21 июня.

По версии следствия, преступление произошло 12 июля. Молодой человек злоупотребил доверием жителей региона и забрал 1 588 399 рублей, ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следствие считает, что парень может скрыться, продолжить преступную деятельность или повлиять на потерпевших и свидетелей, поскольку не зарегистрирован и не живёт в Калининградской области. Зеленоградский районный суд отправил его в СИЗО до 12 сентября. Постановление уже вступило в силу.