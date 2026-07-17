Дважды ударила в грудь: в Черняховском районе женщину арестовали за нападение с ножом на знакомого

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В Черняховском районе отправили под стражу 54-летнюю местную жительницу, обвиняемую в нападении на знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, 13 июля пьяная женщина находилась на веранде дома на улице Центральной в посёлке Доваторовка. Во время ссоры со знакомым своего сожителя она взяла кухонный нож и нанесла мужчине не менее двух ударов в область грудной клетки. Пострадавший получил тяжёлые ранения. Его госпитализировали.

На следующий день женщину задержали. возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). В суде следователь указал, что обвиняемая имеет непогашенную судимость и, находясь на свободе, может продолжить преступную деятельность, а также оказать давление на потерпевшего и свидетелей, личности которых ей известны. Женщину заключили под стражу на два месяца — до 14 сентября.

Постановление суда не вступило в законную силу.