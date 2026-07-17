Вернулась через несколько минут, но было поздно: в Калининграде семейная пара забрала чужой кошелёк с деньгами

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В Калининграде полицейские установили подозреваемых в краже кошелька с деньгами, банковской картой и водительским удостоверением. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что лишилась кошелька, в котором находились 12 тыс. рублей, банковская карта и водительские права. Предварительно установлено, что женщина выронила портмоне в магазине. Спустя несколько минут она заметила пропажу и вернулась, однако кошелька на месте уже не было.

Участковые опросили свидетелей и возможных очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге полицейские вышли на двух подозреваемых — 59-летнюю женщину и её 66-летнего супруга. У задержанных изъяли похищенные деньги. Как уточнили в полиции, купюры вернут владелице в установленном законом порядке.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.