Сказал, что едет домой, и пропал: в Гусеве спустя три недели нашли погибшим 45-летнего мужчину

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На территории гусевского СНТ «Металист» в реке Нерпе обнаружили тело 45-летнего местного жителя, который пропал 22 июня. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СУ СК, подробности рассказал источник в экстренных службах.



Погибшего местные жители заметили 13 июля. Ранее в Черняховске зарегистрировали материал доследственной проверки по факту его безвестного исчезновения.

Установлено, что 22 июня мужчина работал на ферме в Нестеровском районе. Вечером он выпивал с рабочими, после чего сказал, что поедет домой, и пропал.

По данным источника, мужчина ранее проходил лечение в наркодиспансере. Он страдал от приступов эпилепсии и имел психическое отклонение.

Как уточнили в региональном Следственном комитете, судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть не носит криминального характера. Предварительно, причиной гибели человека стало утопление.