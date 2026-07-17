В Зеленоградском районе мужчине дали год принудительных работ за жестокое обращение с котятами

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Зеленоградский районный суд вынес приговор 52-летнему местному жителю по делу о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Как установил суд, 3 октября 2025 года мужчина обнаружил в своей квартире двух котят и в присутствии своей малолетней дочери с силой бросил их в стену комнаты. Животные получили болезненные травмы головы. В суде отметили, что такой способ причинения увечий относится к садистским методам. Мужчина признал вину.

Было возбуждено уголовное дело по п.п. «б», «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными с целью причинения боли и страданий, повлёкшее увечье, совершённое в присутствии малолетнего, с применением садистских методов и в отношении нескольких животных»). При назначении наказания суд учёл признание вины и раскаяние. Мужчине назначили один год принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.