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В Гурьевске человек на электросамокате сбил пенсионерку и уехал с места аварии. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в пятницу, 17 июля, в районе 8:50, около дома №7 по Калининградскому шоссе. «По предварительным данным, неустановленный пользователь СИМ совершил наезд на пешехода 1950 года рождения. После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия», — рассказали в ГАИ.

Сбитая женщин получила травмы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обратиться по телефонам: 84015130753 или 84015130768.