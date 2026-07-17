Был пьян и лишён прав: после публикации «Клопс» возбудили уголовное дело против водителя, столкнувшегося со скорой

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В Немане после публикации «Клопс» и вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении водителя, столкнувшегося с автомобилем скорой помощи, в которой везли маму с малышом. Об этом «Клопс» сообщили в ведомстве.



Прокуратура Калининградской области организовала проверку. Установлено, что 3 июля в 20:40 на улице Победы в Немане 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi, лишённый водительских прав, столкнулся с автомобилем скорой помощи. После этого мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры скорой, у которых диагностированы ушибы и другие травмы.



По инициативе прокуратуры полицейскими в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.



Кроме того, Неманской городской прокуратурой рассматривается вопрос об исковой защите пострадавших.