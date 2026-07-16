Десять суток ареста и уголовное дело: как накажут 33-летнего калининградца, угрожавшего ножом маме с детьми

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Агрессивного мужчину с ножом, угрожавшего жителям улицы Карташева в Калининграде, арестовали на 10 суток, в отношении него также возбудили уголовное дело. Об этом «Клопс» рассказали в региональном УМВД.

После сообщения об агрессивном молодом человеке на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Центральному району. Личность мужчины была установлена. Им оказался 33-летний местный житель.

Его доставили в отдел полиции, где составили протокол по ст. 19.24 КоАП РФ («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»). По решению суда ему было назначен административный арест сроком на 10 суток.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»): поводом стал украденный ранее велосипед. В полиции добавили, что в качестве меры пресечения обвиняемому избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.