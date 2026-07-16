Сломали челюсть и бросили: под Калининградом семья спасает дворового кота, которого покалечили неизвестные (фото, видео)

Жители посёлка Отважное в Багратионовском районе спасают дворового кота со сломанной челюстью. Рассчитаться за операцию им не под силам. Об этом «Клопс» рассказал глава семьи Алексей.
Чёрно-белого котика знали все во дворе. Алексей и его соседи предполагают, что когда-то животное оставили в посёлке дачники.
«Он кастрированный, такой домашний, ухоженный, большой, красивый. Видать, у кого-то жил и кто-то за зиму устал его кормить, не знаю. А может, просто выбросили. Он пришёл к нам во двор и так и поселился, а его все стали кормить», — рассказал мужчина.
Усатый, которого семья так и прозвала — Кот — около двух лет жил возле дома. Он ловил мышей и кротов, иногда делил территорию с сородичами, но всегда был дружелюбным с людьми и никому не мешал.
Утром 7 июля мужчина увидел Кота возле своей машины. Сначала ему показалось, что тот просто сидит и отдыхает, но затем Алексей заметил кровь на морде.
«Я его позвал: кис-кис. Смотрю — у него пасть открыта, нос в крови.
Он никакой, сидит ошарашенный и еле дышит. Как будто рот не закрывается. Мы с женой поняли: что-то случилось», — поделился Алексей.
Супруги посадили кота в коробку и отвезли в ближайшую ветеринарную клинику. После обследования врачи сообщили, что у животного сломана нижняя челюсть. Других повреждений не было. Ветеринары предположили, что такую травму кот мог получить от сильного удара ногой снизу. Сейчас ему требуется операция и длительное восстановление.
Мы понимаем, что если не возьмём эти хлопоты на себя, он просто погибнет, потому что не сможет есть.
Он вроде не наш, но мы за ним ухаживаем, прикипели к нему», — рассказал мужчина.
Семья уже потратила собственные деньги на обследования и УЗИ, для неё это значительная сумма. Дальнейшее лечение Алексей самостоятельно оплатить не может. В ветклинике пошли навстречу и прооперировали котика в долг: помогла руководитель приюта для бездомных животных «Славянское» Екатерина Ублинская.
После клиники оставить кота на улице было нельзя. Врачи предупредили, что из-за травмы и ослабленного состояния животному может стать хуже. Семья решила временно поселить его в своём недостроенном пустующем доме.
«В прихожей огородили для него место, поставили воду, туалет», — рассказал Алексей.
Получилось, что, как и положено по примете, первым жильцом нового дома стал именно спасённый кот. Семья не исключает, что продолжит заботиться о нём и после лечения. Сейчас ему около трёх лет.
По словам зоозащитника Екатерины Ублинской, операция, лечение и реабилитация Кота обойдётся ориентировочно в 30 тысяч рублей. Помочь пушистому и его спасителям можно, отправив средства приюту «Славянское». Это можно сделать:
1. Переводом на карту Сбербанка по номеру телефона 89114631911 (Екатерина Владиславовна У.)
2. Через добрую подписку: https://slavyanskoe.org/help
3. Переводом по QR-коду.
Пожертвования пойдут на лечение Кота, а также на помощь другим подопечным приюта «Славянское». Расходы только на корм ежемесячно составляют около четверти миллиона рублей.