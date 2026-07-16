Сломали челюсть и бросили: под Калининградом семья спасает дворового кота, которого покалечили неизвестные (фото, видео)

Котика кормили всем двором, а в начале июля он попал в беду.

Котика кормили всем двором, а в начале июля он попал в беду. Фото: Алексей

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Жители посёлка Отважное в Багратионовском районе спасают дворового кота со сломанной челюстью. Рассчитаться за операцию им не под силам. Об этом «Клопс» рассказал глава семьи Алексей.

Чёрно-белого котика знали все во дворе. Алексей и его соседи предполагают, что когда-то животное оставили в посёлке дачники.

«Он кастрированный, такой домашний, ухоженный, большой, красивый. Видать, у кого-то жил и кто-то за зиму устал его кормить, не знаю. А может, просто выбросили. Он пришёл к нам во двор и так и поселился, а его все стали кормить», — рассказал мужчина.

Усатый, которого семья так и прозвала — Кот — около двух лет жил возле дома. Он ловил мышей и кротов, иногда делил территорию с сородичами, но всегда был дружелюбным с людьми и никому не мешал.

Утром 7 июля мужчина увидел Кота возле своей машины. Сначала ему показалось, что тот просто сидит и отдыхает, но затем Алексей заметил кровь на морде.

«Я его позвал: кис-кис. Смотрю — у него пасть открыта, нос в крови.

Он никакой, сидит ошарашенный и еле дышит. Как будто рот не закрывается. Мы с женой поняли: что-то случилось», — поделился Алексей.