В телефоне три контакта — сын, жена и Серёга: калининградка помогла инвалиду, которого по ошибке привезли не туда

Мужчина назвал номер квартир. Наталья поднялась, постучала и позвонила, но дверь никто не открыл. Она вернулась к незнакомцу и предложила воды.

«Он такой весь обросший Я так удивилась, спрашиваю: «А что случилось-то? Вы кто?» Он говорит: "Я здесь прописан, но не проживаю"», — вспоминает собеседница «Клопс».

Примерно через полтора часа супруги вернулись домой. Человек на коляске всё ещё находится там.

Женщина живёт на Карамзина. На днях на лестничной клетке первого этажа она увидела мужчину в инвалидном кресле. Сначала Наталья не придала этому значения: у подъезда стояла машина скорой помощи, возле неё — двое мужчин в форме медиков. Видимо, пациент был под их присмотром.

И тут у него падает одеяло. Я вижу, что одной ноги нет по самое бедро, он в памперсе.

На коляске написано: «Гнойная хирургия». Это была больничная коляска», — рассказала женщина.

Покормила и позвонила в 112

Прошло уже почти два часа. Несчастный так устал, что еле разговаривал. Женщина не знала, куда обращаться, и вдруг калининградка увидела, что на пол выпал листок бумаги. На нём значились имя, отчество, фамилия мужчины и номер телефона.

«Я звоню — идёт сброс. Тогда я позвонила в 112», — говорит Наталья. От помощи скорой Николай (имя изменено) отказывался, но Наталья всё же объяснила оператору, в чём дело: «Она меня спрашивает: что вы предлагаете? Я говорю, что первый раз в такой ситуации, поэтому предлагать ничего не могу и от вас хочу услышать, что делать.

Человека оставили в беспомощном состоянии».

Пока суть да дело, она вынесла своему случайному подопечному воду и еду: «Он съел пару котлеток, попил чай».

Удалось выяснить, что номер телефона на бумажке принадлежит самому мужчине. В вещах мужчины нашёлся и сам мобильник. Наталья немного зарядила его.

«Полицейские однозначно молодцы!»

После повторного обращения в 112 приехали сотрудники полиции. Как говорит Наталья, они внимательно отнеслись к ситуации и сумели установить адрес, где живёт мужчина.

В его телефоне были записаны три контакта: «жена», «сын» и «Серёга». По первым двум дозвониться не удалось. Позднее выяснилось, что сын в море, а бывшая жена была на работе. На звонок сотрудников полиции ответил лишь Сергей. Он оказался знакомым Николая и сообщил, что тот живёт на Красносельской, а прописан у экс-супруги на Карамзина.

«Ребята-полицейские оказались большие молодцы. Я им вынесла простыню, перчатки. Они сначала позвонили в скорую, где им сказали: «Мы не такси развозить».

Но они всё равно стали разбираться, куда его нужно доставить.

И вот наконец через Серёгу выяснили его настоящий адрес. А сюда его, вероятно, привезли по месту прописки», — рассказала калининградка.

Полицейские посадили Николая в машину. «Автомобиль небольшой, «бобик» такой. Пока его поднимали, я увидела, что вторая нога у него фиолетового цвета. В общем, погрузили, сложили коляску и отвезли его по адресу», — говорит калининградка.

Наталья записала данные полицейских — это младший сержант Екатерина Мамонтова, лейтенанты Илья Шапкин и Денис Рагажинскас. Она считает, что их работу нужно отметить: «Я даже позвонила в их отдел. Говорю: обязательно какую-то им премию, по-человечески отнеслись к чужой беде».

После произошедшего калининградка поднялась к бывшей супруге мужчины. По её словам, та тоже удивилась, почему его привезли именно сюда. Наталья передала ей трости, которые Николай забыл в подъезде.

«Сколько бы он сидел так, пока бы его жена не пришла? Каждый мог пройти и подумать: сейчас его заберут», — размышляет вслух калининградка.