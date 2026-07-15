В Челябинске водитель захотел заправиться без очереди и выстрелил из травмата в тех, кто его не пускал

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В Челябинске на АЗС возник конфликт из-за того, что водитель отказался вставать в общую очередь. В результате он выстрелил в одного из тех, кто его не пускал, из травматического оружия. Об этом в среду, 15 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на челябинское УМВД.

Как отметили в ведомстве, инцидент возник 11 июля. Пострадавший 1976 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. По предварительным данным, ему выстрелили в живот.

Подозреваемый 2000 года рождения скрылся с места происшествия. Через некоторое время его задержала полиция. Он успел избавиться от оружия, сейчас правоохранители ведут его поиск.