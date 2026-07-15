«Я тебя здесь зарежу»: жительница Калининграда рассказала, как мужчина с ножом угрожал ей и детям на ул. Карташева

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Жительница дома на ул. Карташева в Калининграде в микрорайоне Космодемьянского рассказала о том, как едва не стала жертвой нападения неадекватного мужчины. Незнакомец пришёл в их двор, размахивал ножом-бабочкой, угрожая расправой ей и детям. В этот момент во дворе находились несколько несовершеннолетних. Об этом «Клопс» рассказала сама Анастасия (имя изменено).

«Шёл прямо на меня с ножом»

Всё произошло 6 июля во дворе одной из четырёхэтажек на ул. Карташева, где она живёт с детьми и мужем. Её дети в этот момент гуляли на территории вместе с другими ребятами.

«Я вернулась из магазина и подошла к машине, попросила ребят помочь мне донести вещи. Когда шла по двору, навстречу вышел незнакомец. Я думала, что он, может быть, к кому-то из соседей идёт.

И он сразу начал говорить матами и с агрессией: «Я тебя сейчас, с***, тут зарежу».

Я смотрю — у него в левой руке нож. Он всё ближе подходит, расстояние было примерно сантиметров 40», — рассказала женщина.

По её словам, мужчина обвинял её в какой-то связи с его братом, хотя она не понимала, о ком идёт речь. Женщина начала отходить назад, а дети, увидев происходящее, подошли к ней.

«Он увидел, что пришли дети. Говорит: «Ага, значит, у тебя есть дети». И вроде повернулся в их сторону», — вспоминает собеседница.

Мужчина не уходил и продолжал рядом с ними размахивать складным ножом. Он говорил, что ему «нечего терять». Анастасия старалась разговаривать с ним аккуратно, она попросила его уйти, потому что он ошибся адресом.

«Я думала, что он пойдёт к детям»

Во дворе в этот момент находились ещё дети. Самому младшему ребёнку женщины семь лет, старшей девочке — 11. Также рядом были другие ребята примерно 10–12 лет.

«Я думаю, если бы я не вышла, он бы направился сразу к детям. Он шёл сразу с ножом», — сказала женщина.

По её словам, мужчина ненадолго отошёл, но затем снова вернулся, увидев вещи детей на теннисном столе. Там лежали их телефоны и Анастасия стала подходить туда, чтобы забрать их. Однако, незнакомец направился туда же...

«Он опять поворачивается и говорит: «Ещё ничего не поняла? Ты хочешь, чтоб я тебя прямо здесь при детях перерезал или начать с твоих детей?» — рассказала жительница.

Она добавила, что неподалёку сидели пожилые мужчины, но незнакомец говорил так тихо, что те, вероятно, не поняли, что происходит. Тогда Анастасия вместе с детьми стала отходить ближе к ним, чтобы быть не одной.

После этого агрессор ушёл вглубь микрорайона Космодемьянского. Женщина вызвала полицию по номеру 112 и сообщила, что у неё есть фотографии, на которых запечатлён этот человек с ножом.

Задержали и вскоре отпустили

Собеседница «Клопс» рассказала, что она также позвонила супругу и отправила фотографии незнакомца. Он увидел похожего мужчину возле заправки и хотел дождаться приезда полиции вместе с ним.

«Оказалось, что в тот день этого человека искали другие жители Космы — он украл велосипед у детей, потом поехал на нём украл продукты, потом продал этот велосипед за 2 000 рублей. В общем уже когда я приехала писать заявление в полицию, он уже там сидел в отделе», — рассказывает Анастасия.

Примерно через неделю ей сообщили из полиции, что мужчине назначили 10 суток административного ареста, после чего должны были выпустить. Сотрудники также попросили Анастасию прислать его фотографии.

Жительница добавила, что во дворе нет работающих камер наблюдения. Жители сейчас пытаются решить вопрос с установкой системы видеонаблюдения.

«Мы хотели бы придать этот случай огласке, так как неизвестно что у человека в голове. Выглядел он очень страшно, чёрные глаза, встревоженный взгляд, явно не пьяный а будто под какими-то веществами. Я даже боюсь представить чем могла закончится эта встреча для меня и детей. Хотелось бы, чтобы полиция до конца разобралась с этой личностью, иначе может случиться непоправимое», — говорит собеседница «Клопс».

Редакция обратилась в УМВД по Калининградской области с просьбой пояснить проводится ли по указанным фактам проверка и что известно о злоумышленнике.