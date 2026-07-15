В Балтийске посадили на 14 лет таксиста-педофила за насилие над 10-летней девочкой

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Балтийский городской суд вынес приговор местному жителю М., которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки. Об этом в среду, 15 июля, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, вечером 31 декабря 2024 года осуждённый приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с её мамой, поэтому ребёнок ему доверял.

Мужчина позвонил и сказал, что хочет отдать какие-то вещи, попросив девочку выйти к машине. Как только она спустилась, он усадил её в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал двери и совершил насильственные действия.

Это было не единственное преступление. Такие же действия, при похожих обстоятельствах, он совершил в отношении этой же девочки 21 декабря 2024 года.

В зале суда мужчина свою вину не признал. Он отказался от признательных показаний, которые давал раньше, и заявил, что ничего этого не делал.

«Суд квалифицировал действия М. по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ как иные действия сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (2 эпизода)», — говорится в сообщении.

При вынесении приговора суд учел и смягчающие обстоятельства. Мужчина сам пришел с повинной и помогал следствию — подробно рассказывал во время следственных экспериментов, как всё произошло.

В итоге суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили 6 лет работать в сфере пассажирских перевозок на легковых авто, конфисковали личный автомобиль и ограничили свободу ещё на полтора года после выхода из колонии.

Приговор пока не вступил в законную силу.