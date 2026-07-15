В Калининграде мужчина попал под суд за экстремистские комментарии в соцсетях (видео)

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В Калининградской области 40-летний мужчина осуждён за экстремистские комментарии в соцсетях. Об этом в среду, 15 июля, сообщает региональное УФСБ России.

Как отметили в ведомстве, гражданин О. разместил в одном из сообществ в «ВКонтакте» комментарии, содержащие призывы к экстремистской деятельности. Его действия были задокументированы и пресечены сотрудниками территориального органа безопасности.

Решением Центрального районного суда Калининграда О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Ему назначено наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.