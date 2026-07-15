В микрорайоне Космодемьянского местному жителю ножом проткнули почку

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В Калининграде в микрорайоне Космодемьянского местного жителя изрезали ножом и проткнули ему почку. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным ведомства, инцидент случился в ночь на 15 июля на ул. Карташева. 39-летний мужчина провожал сестру. Им на пути встретилась незнакомая компания.

Между мужчиной и одним из участников группы возник конфликт, как отметили правоохранители, на почве личной неприязни.

В ходе ссоры 30-летний злоумышленник достал из кармана нож и трижды ударил местного жителя в спину. Полиция задержала подозреваемого сразу на месте преступления.

Потерпевший был госпитализирован с колото-резаными ранениями тела. У него также зафиксировано проникающее повреждение почки.

Следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пп. «д,з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.