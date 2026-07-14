Чистильщик бассейна обчистил особняк хозяев на сумму свыше 1 млн рублей

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий стоимостью свыше миллиона рублей. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает региональное УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя женщина, которая сообщила о пропаже большого количества ювелирных изделий с территории её частного дома. Общий материальный ущерб от действий злоумышленника превысил один миллион рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 30-летний наёмный чистильщик бассейна. Он случайно обнаружил хозяйский тайник с 13-ю ювелирными изделиями в одном из подсобных помещений усадьбы.

Решив, что владельцы забыли про ценности, мужчина забрал их себе. Полицейские изъяли большую часть похищенных драгоценностей, остальное злоумышленник успел сбыть.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».