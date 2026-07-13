«Хотелось выбежать из зала»: мать забитого железной трубой 34-летнего калининградца — о ходе суда и вердикте присяжных

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Коллегия присяжных Ленинградского районного суда признала виновным 42-летнего калининградца, обвиняемого в убийстве мужа любовницы. Мать погибшего 34-летнего Романа рассказала «Клопс», как прошёл процесс.

По словам Натальи Петровны, заседание прошло на днях и продолжалось с половины одиннадцатого утра до девяти вечера. После выступлений сторон присяжные удалились в совещательную комнату и спустя несколько часов вернулись с вердиктом.

«Подсудимого признали виновным единогласно», — рассказала женщина. Теперь судья изучит характеристики обвиняемого и в следующем заседании вынесет окончательное решение о наказании.

«Мне хотелось выбежать из зала суда»

На последнем заседании прокурор указал на противоречия в позиции обвиняемого и обратил внимание суда на результаты экспертиз.

«Нападавший утверждал, что Роман в этот день был пьяный, а экспертиза показала, что он даже на грамм не был пьян, он был абсолютно трезвый», — сказала Наталья Петровна.

По словам женщины, тяжелее всего ей было слушать описание обстоятельств гибели сына: «Прокурор зачитал, что травмы головы и отёк головного мозга наступили в результате удара металлическим предметом твёрдой цилиндрической формы. Удары продолжались и после того, как Роман упал. Зачитывалось и судьёй, и прокурором, как убивали Романа: он весь переломан был.

Я в таком состоянии всё это слушала, что мне хотелось выбежать из зала суда».

Мать погибшего добавила, что во время заседания обсуждались детали расследования и показания участников дела.