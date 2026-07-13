«Хотелось выбежать из зала»: мать забитого железной трубой 34-летнего калининградца — о ходе суда и вердикте присяжных

Коллегия присяжных Ленинградского районного суда признала виновным 42-летнего калининградца, обвиняемого в убийстве мужа любовницы. Мать погибшего 34-летнего Романа рассказала «Клопс», как прошёл процесс.
По словам Натальи Петровны, заседание прошло на днях и продолжалось с половины одиннадцатого утра до девяти вечера. После выступлений сторон присяжные удалились в совещательную комнату и спустя несколько часов вернулись с вердиктом.
«Подсудимого признали виновным единогласно», — рассказала женщина. Теперь судья изучит характеристики обвиняемого и в следующем заседании вынесет окончательное решение о наказании.
«Мне хотелось выбежать из зала суда»
На последнем заседании прокурор указал на противоречия в позиции обвиняемого и обратил внимание суда на результаты экспертиз.
«Нападавший утверждал, что Роман в этот день был пьяный, а экспертиза показала, что он даже на грамм не был пьян, он был абсолютно трезвый», — сказала Наталья Петровна.
По словам женщины, тяжелее всего ей было слушать описание обстоятельств гибели сына: «Прокурор зачитал, что травмы головы и отёк головного мозга наступили в результате удара металлическим предметом твёрдой цилиндрической формы. Удары продолжались и после того, как Роман упал. Зачитывалось и судьёй, и прокурором, как убивали Романа: он весь переломан был.
Я в таком состоянии всё это слушала, что мне хотелось выбежать из зала суда».
Мать погибшего добавила, что во время заседания обсуждались детали расследования и показания участников дела.
«Я ни одного слова прощения не услышала»
По словам Натальи Петровны, обвиняемый не признал свою вину и не попросил у неё прощения, хотя сторона его защиты утверждала, что тот якобы раскаялся. Прокурор, по слова мамы убитого, тоже заявил, что не слышал в зале суда извинений перед матерью погибшего молодого человека.
«Обвиняемый уже после этого ответил, что всё равно ничего нельзя изменить: мол, я могу сто раз прогибаться, но от этого уже ничего не изменится», — процитировала его Наталья Петровна.
На процессе обсуждалась роль бывшей жены погибшего. По словам Натальи Петровны, невестка присутствовала в суде. Перед одним из заседаний, где она должна была давать показания, мать убитого попросили покинуть зал.
Я хотела, чтобы она посмотрела мне в лицо.
Но меня попросили уйти, потому что она боится, — рассказала собеседница «Клопс». — Мне прокурор уже потом сказал: она боится вас и чувствует свою вину. Получается, что она встречалась с убийцей, брала от него деньги, докладывала любовнику обо всех передвижениях Ромы. А поначалу говорила, что вообще не знакома с убийцей... Продала моего сына».
По словам Натальи Петровны, в суде будет рассматривается вопрос о дальнейших требованиях в рамках дела. Речь идёт о гражданских исках о компенсации морального и материального вреда.
Летом 2025 года в Калининграде произошёл конфликт между двумя мужчинами на ул. Рассветной. Позднее выяснилось, что 34-летнего военнослужащего забил до смерти любовник его жены. Подробности разыгравшейся драмы рассказала «Клопс» мать погибшего. Уголовное дело передали в суд в марте 2026 года.