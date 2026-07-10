Пассажира едва не вытянуло наружу: в самолёте Ryanair в Салониках после взлёта разбился иллюминатор

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На рейсе Ryanair в Салониках после взлёта самолёта разбился иллюминатор. Об инциденте сообщил греческий телеканал ERT-news.

Техническая поломка произошла при вылете лайнера из международного аэропорта «Македония» в Салониках в немецкий Мемминген. Через несколько минут после взлёта, когда самолёт уже был в воздухе, раздался сильный шум, после чего разбился иллюминатор.

Как утверждают пассажиры, сидевшего у окна 60-летнего грека почти наполовину вытянуло наружу. Находившиеся рядом люди сумели удержать его в салоне, помогли и ремни безопасности. После этого в самолёте автоматически выпали кислородные маски, а на борту началась паника.

Пилоты развернули лайнер и вернули его в аэропорт Салоников. Пострадавшего доставили в больницу. По информации телеканала, он находится в состоянии шока, у него проблемы с шеей, а также ссадины и ожоги от трения о разбитый иллюминатор. Остальные пассажиры позже вылетели в Германию другим рейсом.

Предварительно причиной происшествия мог стать отколовшийся во время взлёта фрагмент двигателя, который и повредил иллюминатор. Обстоятельства инцидента выясняются.