Калининградская предпринимательница погасила 900-тысячный долг по аренде после ограничений на имущество

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Калининградская предпринимательница рассчиталась с задолженностью за три года аренды земли после ограничений на имущество. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Суд обязал женщину выплатить около 900 тысяч рублей за аренду участка, на котором она вела производственную деятельность. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Центрального района. Добровольно должница требования не исполнила, поэтому приставы применили меры. Выяснилось, что женщине принадлежат шесть зданий площадью от 7 до 70 квадратных метров, земельные участки на 15 и 25 соток, а также автомобили Nissan Qashqai и Mercedes-Benz. На движимое и недвижимое имущество наложили запрет на регистрационные действия.

После этого предпринимательница полностью погасила долг и оплатила исполнительский сбор в 64 тысячи рублей. Деньги перечислили взыскателю — администрации Черняховского городского округа. Ограничения с имущества должницы сняли.