Под Багратионовском машина вылетела с трассы и опрокинулась на бок

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В Багратионовском районе машина вылетела с трассы и опрокинулась на бок, в аварии пострадал один человек. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в пятницу, 10 июля, в 10:00 на 2,2 км трассы Тишино — Багратионовск. За рулём авто сидел мужчина 1982 года рождения. Водитель «допустил съезд с дороги в придорожный кювет с последующим опрокидыванием». Пассажирка легковушки (1981 года рождения) получила травмы, её увезли в больницу.

На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.