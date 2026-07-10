Калининградец набросился с ножом на брата возлюбленной, пострадавший в больнице

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде местный житель подозревается в нападении с ножом на брата возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По предварительным данным, потерпевший пришёл в гости к сестре, которая живёт с 42-летним сожителем. Между мужчинами на почве личной неприязни вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом в предплечье.

Женщина разняла мужчин и отвезла 39-летнего брата в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. После этого подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.