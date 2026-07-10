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В Калининграде попытка угона Bentley закончилась для 16-летнего подростка уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл ночью 3 мая. По предварительным данным, 16-летний подросток разбил боковое стекло припаркованной машины, проник в салон и попытался завести автомобиль. Жильцы дома услышали звук сигнализации и позвонили в полицию. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал юношу и передал его сотрудникам отделения по делам несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст. 166 УК РФ («Покушение на угон»).