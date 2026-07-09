Обвиняемая в убийстве ребёнка в Ачинске рассказала подробности, как задушила свою пятилетнюю дочь

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Женщина, обвиняемая в убийстве своей пятилетней дочери в Ачинске Красноярского края, подробно описала, как задушила ребёнка. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы СК РФ.

Как отмечается в публикации, в официальном канале ведомства на платформе «Макс» размещены кадры проверки показаний с инсценировкой момента совершения преступления, а также пояснения обвиняемой своих действий.

«Все произошло довольно быстро. Я решила её тут убить, чтобы с тем фактом, чтобы нашли труп и похоронили… Ну, конечно, звала на помощь. Она перестала подавать признаки жизни, но у меня такое чувство было, что она ещё живая. Но она перестала сопротивляться, поэтому я вот так вот закрыла ей нос и рот — руками она уже не шевелила — и подержала её 15 минут», — сказала обвиняемая.