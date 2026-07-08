В Красноярском крае женщина из-за неприязни к мужу задушила свою пятилетнюю дочь

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В Ачинске Красноярского края 32-летняя женщина вывела свою пятилетнюю дочь в безлюдное место и задушила. Об этом в среду, 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

«По данным следствия, подозреваемая 27 июня 2026 года под предлогом совершения покупок в магазине вывела дочь из дома и целенаправленно пошла с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в городе Ачинске, где задушила ее. Оставив тело дочери в растительности на насыпи, женщина проследовала автостопом в города Красноярск, Томск и Новосибирск», — говорится в сообщении.

Женщина полностью признала свою вину. В настоящее время она задержана.

В ведомстве рассказали о мотивах преступления. На допросе мать сообщила, что совершила преступление из-за неприязненных отношений с мужем.