Двое калининградцев приговорены к 24 и 18 годам лишения свободы за госизмену (видео)

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Двое калининградцев решениями Балтийского флотского военного суда признаны виновными в государственной измене за диверсии. Приговоры вступили в законную силу. Об этом в среду, 8 июля, сообщает пресс-служба УФСБ России по Калининградской области.

Как отметили в ведомстве, гражданин С. 2002 года рождения действовал под руководством и по заданию украинских спецслужб. Он выступил организатором диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Злоумышленник приговорён к 24 годам лишения свободы, первые шесть лет будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также он должен будет заплатить штраф в 800 тысяч рублей.

Второй фигурант — гражданин Г., который предоставил украинским спецслужбам координаты объектов транспортной инфраструктуры для совершения диверсий. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Он должен заплатить штраф в 200 тысяч рублей.