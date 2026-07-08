Сеть, лодка и ущерб в 23 тысячи: в нацпарке «Виштынецкий» поймали браконьера

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В нацпарке «Виштынецкий» поймали браконьера, которым окзался 54‑летний житель поселка Вознесенское Нестеровского района. Об этом сообщает пресс‑служба регионального УМВД.

Инспекторы национального парка заметили мужчину в момент, когда он вытаскивал рыболовную сеть из озера Виштынец. Как установили полицейские, вылов производился запрещённым орудием — сплавной лесковой сетью. В лодке нарушителя обнаружили 22 линя и 3 окуня. Сумма причинённого ущерба превышает 23 тысячи рублей.

У браконьера изъяли сеть, лодку и рыбу. Возбуждено уголовное дело «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы.