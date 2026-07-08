Мужчину из Мамоново, обвиняемого в покушении на убийство 8-летнего мальчика, могут отправить на принудительное лечение

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61‑летнего жителя Мамоново, обвиняемого в покушении на убийство 8-летнего мальчика, могут отправить на принудительное лечение. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калининградской области.

По данным следствия, вечером 27 сентября 2025 года пьяный, находясь в квартире своей знакомой, напал на её восьмилетнего сына. Он не немее двух раз ударил ребёнка ножом в грудь и спину. Мальчика удалось спасти благодаря своевременной квалифицированной помощи медиков. В этот момент родственница мальчика попыталась защитить его и также получила ножевое ранение — ей причинён лёгкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего») и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Экспертиза установила, что мужчина страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении. Дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении медицинских мер.