В Калининграде трёхлетняя девочка получила перелом бедра в частном детском саду, ребёнку даже не вызвали скорую (фото)

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Ссылка Ребёнок после операции проведёт на растяжке 2-3 недели. Фото: предоставил отец девочки

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Ссылка Трёхлетняя девочка получила серьёзную травму в калининградском частном детском саду. Малышке потребовалась операция. Об этом «Клопс» рассказал отец девочки Михаил. Мужчина считает, что причиной таких серьёзных последствий могла стать организация прогулки. Дарина посещала садик около полутора лет. В пятницу, 3 июля, их группа гуляла вместе с ребятами четырёх-пяти лет. «Малыши оказались на детской площадке, которая предназначена для ребят постарше. Там проводилось какое-то мероприятие — сейчас точно я не могу сказать, в честь чего. Судя по видеозаписям, которые я получил, ребёнок вылезал из-под конструкции детской площадки, зацепился ногой за какую-то деревянную балку, упал и получил травму», — рассказал Михаил. После падения ребёнка отца попросили срочно приехать. «Мне позвонил воспитатель. Говорит: "Михаил, у Дариши что-то с ножкой, не может на неё наступать. Но перелома там нет — там ушиб"», — процитировал собеседник «Клопс» сотрудницу садика.

Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

Через час сделали операцию Михаил приехал в детский сад примерно через 15 минут. По его словам, дочь держала на руках директор учреждения. Малышка была в слезах и не могла опереться на ногу. Мужчину возмутило, что ребёнку не оказали никакой помощи и даже не вызвали скорую. Отец сразу забрал дочь и отвёз её в Детскую областную больницу. Там после осмотра и рентгена врачи диагностировали перелом бедра со смещением и приняли решение об экстренной госпитализации. «Нас тут же положили в больницу. С ребёнком легла жена, я привозил им вещи. Это всё произошло в течение часа: госпитализация, наркоз, операция. В ножку поставили спицу, ребёнок с подвешенной ногой лежит в палате», — рассказал Михаил. Отец девочки считает, что сотрудники детского сада не должны были самостоятельно ставить диагноз: «Почему не была вызвана скорая помощь? По любому регламенту, связанному с содержанием детей, будь то частный детский сад, государственный или муниципальный, они обязаны вызвать скорую помощь и родителей».

По словам Михаила, получить объяснение на этот счёт ему не удалось.

Вскоре семье пришло сообщение от детского сада с пожеланием скорейшего выздоровления. «Это вызвало больше ярость, чем какие-либо положительные чувства. Ну предложите вы помощь, поинтересуйтесь — может быть, эта помощь нужна? Вот сообщение шаблонное», — отец Дарины показывает скриншот.

Родителей возмутило то, что у семье даже не предложили помощь и не поинтересовались состоянием девочки.. Скриншот сообщения от директора центра

«Дочке тяжело, но она держится» По словам Михаила, контрольный снимок показал положительную динамику. «Тяжело ей, но дочка молодец, держится. Мы развлекаем как можем: литература, лепка, рисунки, мультики», — рассказал отец. Ребёнку предстоит длительное восстановление. По словам Михаила, сначала девочка будет находиться в больнице столько, сколько потребуется. «Это может быть две недели, может быть три. Потом гипс, реабилитация. Дома уже, конечно, легче будет, но суть дела не меняет», — отметил мужчина. Родители намерены добиваться проверки действий сотрудников учреждения. Как сообщил Михаил, после госпитализации информацию о травме медики передали в полицию. Он уже дал объяснения участковому и передал жалобу в прокуратуру. По словам Михаила, семья также планирует получить юридическую оценку ситуации после выписки ребёнка. Ежемесячная плата за посещение детсада составляет почти 50 тысяч рублей. Редакция «Клопс» обратилась за комментарием в прокуратуру Калининградской области, в ведомстве подтвердили, что по данному факту организована проверка.

Что говорит юрист По словам юриста Михаила Грищенко, который помогает семье, у этого детского садика нет лицензии на образовательную деятельность. Учреждение осуществляет только присмотр за детьми в рамках договора с родителями. «В настоящий момент времени наше заявление находится на контроле прокуратуры области. После выздоровления малышки судебно-медицинские эксперты определят степень тяжести вреда здоровью, к которой привела травма. Разумеется, мы будем взыскивать компенсацию с учреждения, а именно с индивидуальной предпринимательницы, которая открыла центр. Мы будем подавать иски о компенсации морального вреда, а также материального — это расходы на лечение, реабилитацию и иные убытки, связанные с травмой ребёнка. Также от группы родителей подготовлена жалоба в Роспотребнадзор», — пояснил юрист. Редакция попыталась дозвониться в детский садик, где произошло ЧП. Указанный на сайте номер мобильного телефона не отвечал. На странице учреждения есть пометка: «Не является образовательной деятельностью». Там же указано, что на территории дети находятся под надёжной защитой и контролем, им ничего не грозит.