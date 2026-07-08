Подставили подножку — и полетели удары: на выгуливающую собак жительницу Зеленоградска напали на променаде (видео)

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Ссылка Женщине оказывают помощь в машине скорой. Скриншот видеозаписи

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Ссылка Жительница Зеленоградска заявила в полицию о нападении мужчины, расположившегося со сворой псов в центре курортного города. Его собаки были без поводков и намордников. На место пришлось вызывать скорую. «Клопс» выслушал обе стороны конфликта, переросшего в драку. По словам Альбины, 30 июня около 23:00 она гуляла на променаде в районе бювета с подругой и тремя собаками редкой в Калининградской области породы — мареммо-абруццкая овчарка. «У нас щенок, молодой кобель и стерилизованная сука. Все питомцы были на поводках. Я вела двоих, моя подруга третьего. Собаки спокойные, красивые — белые, пушистые. Их очень любят дети, всегда останавливаются поиграть. Я всегда выгуливаю их поздно, чтобы не было толпы. Если выходим к морю, то за черту городского пляжа, за променад», — рассказывает Альбина.

После потери питомца женщина разместила объявления в соцсетях. Щенка нашли на другой день.. Фото: Альбина

Бросились всей сворой, потом полетели удары В тот вечер недалеко от бювета на променаде она заметила мужчину, вокруг которого лежала группа собак. Их было 8–10 , казалось, что они спят. «Мои не встревожились, шли спокойно. Все трое на поводках, кобель в наморднике. Мы решили обойти этого мужчину. Собак у него много — я не знала, привязаны они или нет. Хотела максимально безопасно пройти стороной», — рассказала Альбина. В какой-то момент один из лежащих псов резко среагировал, после чего вся свора бросилась в сторону женщин. Нас облепили эти собаки, бросаясь с громким лаем. Я начала их отгонять руками, ногами, мой пёс в наморднике не мог себя защитить. Я боялась, что они нас разорвут», — утверждает Альбина.

В какой-то момент на неё посыпались удары кулаками. Женщина утверждает, что даже не заметила, как к ней молча подлетел владелец своры. «Мне неожиданно прилетел удар по лицу. Я даже не сразу поняла, кто это был. Потом начались оскорбления. Он начал махать руками и кричать, что я тварь и его собаку якобы пнула. Я говорю: «Я не пинала вашу собаку, вы что?! Я отмахивалась, но не била собаку!» Я пыталась с ним нормально говорить. Но он орал и продолжал махать руками. Он был настолько агрессивный, что его не могли оттащить двое мужчин. Я в ужасе только смогла схватить его за тельняшку и удерживать, чтобы защитить себя и пресечь удары. Причём я не оскорбила, не обозвала его, никакого плохого слова не сказала, чтобы так его завести. Это был ужас!»

Оттащили прохожие Альбина утверждает, что в их потасовку вмешались прохожие, которые буквально оттаскивали от неё мужчину. Тот на некоторое время исчез из поля зрения, а женщина поняла, что потеряла одну из своих собак. «Мы обнаружили, что у нас пропала малышка. Она, видимо, в стрессе выскользнула из ошейника. Моя подруга побежала искать щенка», — рассказала Альбина. Женщина осталась стоять с двумя питомцами в полном отчаянии и ужасе. В какой-то момент она от злости пнула колонку, которая стояла на месте, где сидел мужчина и продолжала громко орать. Уже через несколько мгновений Альбина увидела, как тот снова несётся на неё. «Я попыталась бежать, но мне подставили подножку, я упала. Меня схватили за волосы, и полетели удары и пинки ногами с особой жестокостью. Как удалось остановить нападение, я уже не знаю. Я в таком шоке! Такое со мной впервые: даже не помню, чтобы мужчина меня оскорблял, не то что бил», — с ужасом вспоминает те события собеседница «Клопс».

Она вспоминает, что первый звонок в полицию сделала в 23:02: «У меня пытались вырвать телефон, чтобы я не звонила». На место приехала скорая. Женщине обработали раны. «Человек с собаками ходил вокруг машины, барабанил в двери кулаками и требовал, чтобы ему тоже оказывали помощь. Он показывал разорванную тельняшку, но визуально на нём травм не было. Меня отвезли в БСМП, а мой муж приехал и забрал наших собак», — Альбина добавила, что нападавший отвёл своих собак в микроавтобус и увёз их в неизвестном направлении.

Жалобы на него были По словам потерпевшей, у неё есть видеозаписи и контакты очевидцев, которые готовы подтвердить всё, что она рассказала и позднее изложила в заявлении в полицию. В больнице ей диагностировали множественные ушибы мягких тканей волосистой части головы, лица, конечностей. Альбина намерена запросить записи с камер системы «Безопасный город» и добиться официального разбирательства. Поиски сбежавшего щенка продолжились ночью. К счастью, малышку нашли на следующий день — её подобрали местные жители и вернули владельцам, увидев объявление.

Местные жители говорят, что мужчина регулярно сидит на променаде или гуляет на городском пляже. Собаки всегда лежат или бегают вокруг него без поводков и намордников. «Уже потом мне написали многие. Знакомые рассказали, что на него были жалобы и собаки его нападали. Я видела его впервые, но никак не ожидала такой агрессии — мат трёхэтажный, оскорбления, кричал, что он зароет, закопает меня. Столько плохих слов, помойка просто!» — говорит женщина.

Мужчина продемонстрировал полученные травмы. Фото предоставил Валерий (имя изменено)

Что говорит владелец собак Валерий (имя изменено) уверяет, что конфликт начала Альбина. По его версии, женщина стала вести себя агрессивно после того, как его собаки подошли к её питомцам и попытались «познакомиться». «Она начала пинать их ногами. Моя собачка ни одна даже не гавкнула! Я их дрессирую по специальной программе», — утверждает Валерий. Мужчина настаивает, что его питомцы дружелюбные и обученные. С 2018 года он бывает вместе с ними в курортных городах и в Калининграде, в том числе на массовых мероприятиях, и они ведут себя смирно. «Да, они подобранные с улицы, но ничего страшного. Все привитые, стерилизованные или кастрированные, обработаны от паразитов. На каждую оформлен паспорт. У меня 43 собаки, две кошки, козы, овцы, своё крестьянское хозяйство, ИП», — говорит Валерий. Он подчёркивает, что не держит приют — это его личные животные. Мужчина тоже обратился в полицию и собирается предоставить документы и справки, чтобы их приобщили к делу. Валерий снял побои и обратился к офтальмологу. Врач, по словам мужчины, зафиксировал ушиб и ссадину век правого глаза — всё это последствия драки на променаде в Зеленоградске.

Редакция обратилась за комментариями к главе Зеленоградского муниципального округа Александру Китаеву. Ответить на вопросы оперативно он отказался и предложил отправить информационный запрос.

Что говорят зоозащитники В соцсетях мужчина регулярно выкладывает записи о том, как он путешествует с собаками по городам области. На нескольких видео его питомцы запечатлены у Рыбной деревни, в центре Железнодорожного, Калининграда и других локациях. На каждом видно группу из пяти-семи собак, где-то мелькает баночка для пожертвований. Руководитель одного из крупнейших приютов Калининградской области «Славянское» Екатерина Ублинская говорит, что в регионе есть правила содержания животных, которые касаются и зооволонтёров, и всех владельцев животных. В общественных местах собак нужно выгуливать на поводках. Представляющие опасность не только для людей, но и для других животных должны носить намордники. «Любовь и жалость должна быть адекватной — здесь это отсутствует. Я знаю, что этот человек содержит агрессивную собаку, которая покусала прежних владельцев. Это сомнительный подход к спасению животных. Пока есть такие собаковладельцы, рискуют все окружающие. Если ты взял на себя ответственность за содержание большого количества собак, ты должен обеспечить безопасность и их, и окружающих, которые могут неожиданно появиться. Создавая такой негативный ажиотаж вокруг деятельности, связанной с зооспасением, человек всех волонтёров представляет не в лучшем свете», — считает руководитель приюта.