В Нестерове 34-летний мужчина полгода вымогал у подростка деньги, угрожая юноше и его семье расправой

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В Нестерове местный житель вымогал у 15-летнего подростка деньги, угрожая юноше и его семье расправой. Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области передал уголовное дело для рассмотрения в суд, сообщили в ведомстве во вторник, 7 июля.

По версии следствия, с августа 2025 по февраль 2026-го обвиняемый, неоднократно встречался с юношей и вёл с ним переписку в соцсетях, требуя 300 тыс. рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое в крупном размере»).