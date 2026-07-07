В Черняховске 17-летняя девушка открыла в себе криминальный талант и за неделю заработала на 10 лет лишения сводобы

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Черняховские следователи передали в суд дело 17-летней местной жительницы, которая за 7 февральских дней попала под три уголовных дела. Об этом сообщили в региональном СК во вторник, 7 июля.

По версии следствия, 12 февраля 2026 года гостила у 78-летней калининградки. Девушка воспользовалась проверенной годами мошеннической схемой и сообщила пенсионерке, что деньги на её счете в опасности, ими уже практически овладели злоумышленники. Взяв телефон жертвы, криминальная акселератка перевела на свой «безопасный счёт» 17 тыс. рублей.

Полицейские довольно быстро вычислили злоумышленницу. 18 февраля она уже давала показания заместителю начальника следственного отдела ОМВД России по Московскому району Калининграда. Несмотря на то что в кабинете в этот момент присутствовала мать девушки, адвокат и учитель, она решила попрактиковаться в тюремном жаргоне и излила на сотрудника полиции поток нецензурной брани.

Осмыслив всё произошедшее, на следующий день девушка-подросток продолжила пожинать плоды на почве мошенничества. В родном Черняховске она представилась продавцу-консультанту в одном из магазинов сотрудником правоохранительных органов, взяла под этим предлогом его телефон якобы по служебной необходимости, и после того, как молодой человек сообщил ей пароль, совершила через интернет несколько покупок в магазинах Черняховска на общую сумму 5 600 рублей.

В отношении школьницы возбуждены три уголовных дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»), ст. 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти») и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта». Совокупно девушке грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 40 тыс. рублей.