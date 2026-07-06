Мошенники рассылают россиянам рассылки о возврате денег за отопление — МВД

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В России мошенники могут рассылать сообщения о возврате средств за отопление. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Злоумышленники, маскируясь под управляющие компании, рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что реальные организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах. «Любую информацию о перерасчётах, компенсациях и начислениях нужно проверять только через «Госуслуги Дом», — подчеркнули правоохранители.