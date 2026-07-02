Житель Черняховска зарезал соседа и выволок умирающего в подъезд, потому что тот называл его бездельником и алкашом (видео)

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45-летний житель Черняховска напал на соседа в приступе ярости и зарезал его. Умирающего мужчину он выволок на лестничную клетку. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР, подробности рассказал источник в экстренных службах региона.

Убийство произошло в ночь на 1 июля в квартире на ул. Бассейной. В ней жили мужчины, которые работали на одном из калининградских заводов и пополам платили за две комнаты. По версии следствия, обвиняемый несколько дней находился в запое. С утра 30 июня он снова начал пить водку. К вечеру, по его словам, он употребил около трёх бутылок.





Около 22:00 с работы вернулся его 38-летний сосед и сразу пошёл к себе в комнату. Вскоре фигурант услышал, как мужчина разговаривает по телефону, называя соседа алкоголиком и бездельником. Разозлившись, подозреваемый попытался выяснить отношения, но был выставлен из комнаты.





Разгорячённый спиртным черняховец затаил обиду. Он припомнил, как в тот день не смог найти свой кошелёк, и убедил себя в том, что деньги украл сосед. Понимая, что тот моложе и крепче его, обвиняемый взял на кухне нож и ворвался в комнату к отдыхающему квартиранту, набросился на него и начал бить ножом. Тот сумел сползти с кровати и попытался выбраться в коридор. Разъярённый мужчина ещё несколько раз ударил его в спину.





Истекающего кровью раненого он выволок на лестничную клетку и усадил у стены. В это время в подъезде оказался сосед, который увидел чудовищную картину. Нападавший велел ему вызвать полицию, а сам вымыл руки, поставил стул у входной двери и дожидался следственно-оперативную группу. Уже через несколько минут его задержали. Злоумышленник сознался в убийстве.





«В настоящее время фигурант допрошен, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 1 сентября 2026 года. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в СУ СК России по Калининградской области.