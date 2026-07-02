В Черняховске 18-летний парень перебрал с алкоголем и вонзил нож в шею отца

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В Черняховске 18-летнего местного жителя обвинили в убийстве отца. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда пишет в своём канале на платформе Макс.

По версии следствия, всё произошло вечером 29 июня в квартире на улице Комсомольской. Молодой человек был пьян, между ним и отцом возник конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры парень схватил нож и ударил папу в шею.

Мужчину доставили в Черняховскую ЦРБ, но вскоре он умер. Юношу задержали в тот же день. На допросе он частично признал вину и пояснил, что не хотел смерти отца.

Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд отправил его под стражу до 29 августа, постановление пока не вступило в законную силу.