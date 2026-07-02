«Вали отсюда, корова!»: калининградке разбили голову на пляже из-за замечания о громкой музыке (видео)

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Ссылка Наталья попала в больницу с пробитой головой. Скриншот видеозаписи

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Ссылка Обычная просьба убавить звук из колонок на пляже обернулась травмами для жительницы Калининградской области. Наталья рассказала «Клопс», как тёплый вечер на побережье в Зеленоградском районе превратился в кошмар. Наталья и её муж живут и работают в Калининградской области: она дизайнер интерьеров, муж — художник Музея Мирового океана. Семья регулярно приезжает на дачу в Зеленоградский район. 28 июля около 20:30 пара вышла на пляж и расположилась около моря. Примерно в 50 метрах стояла палатка проката водного инвентаря. «Эту будку поставили где-то в начале лета. Без опознавательных знаков и вывесок. Там работают какие-то люди — мужчина и женщина. В тот вечер они включили музыку очень громко, и репертуар очень сомнительный — на грани мата, пошлые, примитивные песни: эстетического удовольствия мало. Люди на природе хотят отдохнуть от городской суеты, послушать шум прибоя, а от этой пошлятины уши закладывает. Мы с мужем даже друг друга не слышали, хотя сидели в отдалении», — объясняет свою позицию Наталья. Она решила подойти, чтобы попросить сделать тише. В палатке находилась только женщина с детьми: как полагает Наталья, это была няня. «Я попросила сделать тише или поменять репертуар, выключить музыку не просила. Видимо, они не знали, как убавить звук, немного повозились и выключили совсем. Вскоре появились владельцы этого ларька. Дети им что-то сказали, показывая на меня. После этого дама — видимо, жена владельца проката — демонстративно включает музыку и делает ещё громче. При этом что-то комментирует, глядя на меня», — рассказывает собеседница «Клопс».

Мужчина сразу встал в позу В такой обстановке отдыхать было невозможно. Наталья решила не сдаваться и снова пошла к предпринимателям. Решила прихватить телефон, потому что реакция хозяйки не говорила о её уступчивом характере. Наталья утверждает, что подошла спокойно, без агрессии. Второй раз попросила сделать музыку тише — и получила неожиданную реакцию. Фактически, как только я подошла, обстановка была сразу накаленная. Альтернативы, что будет какой-то диалог, не было. Мужчина сразу встал в позу, говорил со мной сначала спокойно, потом достаточно резко. Начал угрожать моему мужу. Его дама тоже подключилась: смысл в том, что они тут хозяева, пляж их, «и если тебе что-то не нравится», то, дословно «п***й отсюда, корова». С этого момента я уже сняла её лицо», — продолжает калининградка.

«Мы ему наваляем» Наталья говорит, что изначально рассчитывала на понимание и нормальное человеческое отношение. Но весь диалог проходил в хамском тоне, в ответ были оскорбления и нападки. Она сказала, что пожалуется в администрацию Зеленоградска. Ей с усмешкой ответили: «Пишите хоть Заболотному (бывший прокурор Зеленоградского района и первый замглавы администрации округа — ред.), хоть кому, нам всё равно». Потом прозвучала фраза, адресованная мужу Натальи: «Пусть только подойдёт, мы ему наваляем». «И в один момент, когда я продолжала снимать наш диалог, эта женщина неожиданно спрыгнула с крыльца своей палатки и выхватила мой телефон. Для меня это была полная неожиданность. Я растерялась в первый момент, потом побежала к ней, говорю: «Отдай телефон!» Она говорит, что сначала удалит видео, и пытается уйти! Понятно, что телефон запаролен и она его просто может разбить — у меня там вся работа! Я пытаюсь забрать телефон, а она начинает наносить мне удары кулаком в лицо, голову, грудь. Каждый удар настолько агрессивный и сильный, что я вообще в шоке, что женщины такие бывают! Один из ударов она наносит с такой силой, что я просто падаю и отключаюсь на какое-то время. В глазах темно. Всё это очень быстро, какие-то секунды — я вообще не поняла, что произошло», — взволнованно вспоминает Наталья.

Всю в крови и песке отвезли в больницу Женщина разрыдалась от шока: её били и оскорбляли люди, которые позиционировали себя предпринимателями, оказывали услуги туристам в общественном месте. На просьбу сделать потише получила такой отпор, будто подошла к пьяной неадекватной компании. «Их работа предполагает цивилизованное общение, они вроде должны быть ориентированы на клиентов, на людей, которые вокруг отдыхают. А тут такое! Увидев, что я на песке, подбежал муж. Я встаю, прикладываю руку к голове, и у меня фонтаном полилась кровь. Тут к нам подскочили все, кто отдыхал рядом. Люди возмущались, кричали: «Что вы делаете?» Увидев это, агрессорша выкинула телефон в песок, и эта парочка стала быстро собирать вещи. Её муж кричал, мол, «она сама упала и о камень ударилась»: «Я чистый, на меня ничего не повесишь». Женщина ему отвечала: "Зачем ты переживаешь? Это я же била"», — вспоминает Наталья. По её словам, удары пришлись по левой стороне головы. На помощь подбежала отдыхающая-медик, она оказала первую помощь прямо на пляже. Одновременно супруги стали вызывать полицию и скорую. «Мы дважды звонили: местные машины были на выездах. Свидетели случившегося предложили отвезти нас в больницу, так как мой муж не водит, а я сама не могла сесть за руль нашей машины. В Зеленоградскую больницу я попала как была — в купальнике, в сарафане, вся в песке и крови. Потом нам перезвонили из полиции, попросили приехать в отдел написать заявление», — говорит Наталья.

Закрытая тупая травма головы Несколько пляжников, готовые выступить свидетелями, оставили женщине свои контакты. Наталья прошла судебно-медицинскую экспертизу, взяла справку из БСМП. «Уже понятно по экспертизе, что голову я разбила не о камень. На руке у неё было кольцо. Удар кулаком она нанесла с левой стороны», — говорит Наталья. Она показывает заключение экспертизы, где перечисляются повреждения: ушибленная рана теменной области слева, кровоподтёки с травматическим отёком мягких тканей лобно-височной области слева, верхнего века левого глаза, скуловой области слева. В полиции супруги дали показания, предъявили сделанные на пляже фото и видео, предоставили номера очевидцев и результаты СМЭ. В СНТ, где у супругов дача, есть общий чат, куда Наталья отправила видео. Оказалось, что многие знают этот пункт проката, некоторые жаловались на беспокойное соседство на пляже. «Мне сказали, что на следующий день после побоища эта женщина собирала вещи, но мужчины продолжают там работать», — говорит потерпевшая.

Администрация говорит: «Не в курсе дела» На следующий день Наталья отправилась в экономический отдел администрации Зеленоградска — тот самый, что курирует аренду объектов на побережье.



«Сначала со мной говорили грубо. Потом сразу стали спрашивать, где стоит этот бокс, просили показать на карте. Сказали, что не в курсе, и пообещали разобраться», — рассказывает она.



Но женщина этим словам не верит: «У нас здесь за кукурузу штрафуют, пукнуть нельзя бесплатно. А тут бокс стоит на сваях, его техника привезла — и они не знают? Если мы захотим что-то поставить на пляже, как быстро прибегут проверяющие? Всех, кто там был, больше всего возмутила позиция такой вседозволенности, безнаказанности. Мол, они плевать хотели на всё. Вот это меня просто потрясло», — говорит калининградка.

Что говорят в полиции В УМВД по Калининградской области подтвердили, что заявление от женщины принято и по нему проводится проверка.



«В ОМВД России «Зеленоградский» обратилась 53-летняя местная жительница, которая сообщила о нанесении ей телесных повреждений. Предварительно установлено, что отдыхающая попросила местную предпринимательницу убавить громкость музыки. На этой почве между женщинами возник конфликт, в ходе которого потерпевшей нанесли несколько ударов кулаком в область лица. Все лица, причастные к конфликту, установлены.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в УМВД.