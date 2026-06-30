В центре Калининграда неизвестные стреляли по окнам квартиры на пятом этаже

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Калининградка обнаружила в стеклопакете отверстие, похожее на пулевое. Она сообщила в полицию, но до сих пор не знает, кто стрелял по её окнам. О случившемся «Клопс» рассказала сама владелица квартиры на Сержанта Колоскова Ирина.

Женщина живёт на пятом этаже. С 6 по 17 июня Ирина была в отъезде, а вернувшись, решила помыть окна. Тогда и увидела дырку и трещины как будто от выстрела.

«Я приехала и не сразу заметила. Повреждение выглядит как небольшое отверстие, вокруг трещины. Это окно спальни, которое выходит в сторону супермаркета и кафе», — рассказала жительница.

По её словам, поблизости нет домов, откуда мог быть произведён выстрел, поэтому она предполагает, что стреляли с приличного расстояния. 18 июня женщина обратилась в полицию. К ней приезжал сотрудник, который предположил, что речь может идти об использовании пневматического оружия.

«Он сказал, что это воздушка. Если бы было боевое оружие, стекло бы разлетелось полностью, а так просто отверстие получилось», — пересказала Ирина слова полицейского.

По словам калининградки, внутрь комнаты ничего не попало — осколки остались между рамами стеклопакета. С соседями она инцидент не обсуждала, но уверена, что если бы у кого-то ещё такое случилось, она бы узнала: «Мы общаемся, часто встречаемся на парковке, в лифте. Никто ничего подобного не говорил».

Женщина хотела бы знать, что установили полицейские, и понять, кто мог такое сделать. Если подобные вещи происходят в центре города, в плотной жилой застройке, это может нести угрозу жизни и здоровью людей.