Стало известно о состоянии мамы троих детей, спасённых отдыхающими в Зеленоградске

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Маму троих детей, спасённую в море очевидцами, госпитализировали в Зеленоградскую ЦРБ с признаками утопления в морской воде. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Женщине 1995 года рождения провели обследование. Снимок лёгких показал, что серьёзных проблем и осложнений нет. Пострадавшую оставили в больнице, чтобы наблюдать за её состоянием. Женщина осталась до вечера, а затем написала отказ от дальнейшего лечения и покинула медучреждение.