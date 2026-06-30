«Рыдала от счастья, что столько людей помогло»: мама мальчика, выпавшего из окна в Советске, рассказала о лечении сына

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Пятилетнего мальчика из Советска, который получил переломы, выпав из окна, прооперировали в Санкт-Петербурге. Мама ребёнка рассказала «Клопс», как прошёл перелёт, и поблагодарила всех за помощь.

Операция состоялась в понедельник, 29 июня. Павлик (имя изменено) сейчас находится в реанимации. Теперь предстоит процесс восстановления, а в дальнейшем — наблюдение в федеральном центре.

Слава Богу, мы здесь благодаря огромному количеству людей с горячими и добрыми сердцами!

Когда всё это случилось и мы попали в больницу, я не знала, что делать и куда бежать: было состояние безвыходности, — со слезами делится Анастасия. — У меня нет родителей, в Калининграде ни одного родственника. Мы с мужем переехали сюда с Дальнего Востока, но после развода, по сути, я осталась вдвоём с Павликом».

Стоимость билетов для неё и лежачего сына была непосильна. Всё изменила публикация «Клопс» с просьбой о помощи.

Мне всю ночь беспрерывно приходили сообщения о переводах. Я не спала, плакала...

Трудно было поверить, что есть столько добрых людей. Уже через сутки мы смогли взять билеты», — рассказывает женщина.

За первые дни Анастасии и её сыну собрали 480 448 рублей. Часть суммы пришла от служащих БАРСа, другую принёс прямо в больницу совершенно незнакомый мужчина.

«Местный предприниматель хотел полностью оплатить перелёт в одну сторону, но на тот момент мы собрали достаточно средств. Я поблагодарила Игоря Владимировича, но деньги не приняла, а он сказал, что при необходимости я могу обратиться к нему за помощью», — с признанием рассказывает Анастасия.