«Рыдала от счастья, что столько людей помогло»: мама мальчика, выпавшего из окна в Советске, рассказала о лечении сына

Пятилетнего мальчика из Советска, который получил переломы, выпав из окна, прооперировали в Санкт-Петербурге. Мама ребёнка рассказала «Клопс», как прошёл перелёт, и поблагодарила всех за помощь.
Операция состоялась в понедельник, 29 июня. Павлик (имя изменено) сейчас находится в реанимации. Теперь предстоит процесс восстановления, а в дальнейшем — наблюдение в федеральном центре.
Слава Богу, мы здесь благодаря огромному количеству людей с горячими и добрыми сердцами!
Когда всё это случилось и мы попали в больницу, я не знала, что делать и куда бежать: было состояние безвыходности, — со слезами делится Анастасия. — У меня нет родителей, в Калининграде ни одного родственника. Мы с мужем переехали сюда с Дальнего Востока, но после развода, по сути, я осталась вдвоём с Павликом».
Стоимость билетов для неё и лежачего сына была непосильна. Всё изменила публикация «Клопс» с просьбой о помощи.
Мне всю ночь беспрерывно приходили сообщения о переводах. Я не спала, плакала...
Трудно было поверить, что есть столько добрых людей. Уже через сутки мы смогли взять билеты», — рассказывает женщина.
За первые дни Анастасии и её сыну собрали 480 448 рублей. Часть суммы пришла от служащих БАРСа, другую принёс прямо в больницу совершенно незнакомый мужчина.
«Местный предприниматель хотел полностью оплатить перелёт в одну сторону, но на тот момент мы собрали достаточно средств. Я поблагодарила Игоря Владимировича, но деньги не приняла, а он сказал, что при необходимости я могу обратиться к нему за помощью», — с признанием рассказывает Анастасия.
Билет в Санкт-Петербург обошёлся в 135 000 рублей. Анастасия рассказывает, что при перелёте помощь и поддержка ощущалась буквально на каждом шагу, начиная от больницы и заканчивая Пулково и институтом Турнера.
«Было все чётко организовано аэропортами и скорой. Вся транспортировка сына была на высоком уровне. Всё аккуратно было сделано, дали удобное место для ребёнка — специализированное, для транспортировки лежачих больных. Павлику было всё интересно», — рассказывает Анастасия.
Очень хорошее впечатление сразу произвела больница и её персонал. Маму с сыном разместили в одной палате.
«Здесь все очень приветливые, улыбчивые, ребёнка отвлекают, если он волнуется. Возили нас по всем этажам на разные обследования — мы чувствуем всецелое всестороннее внимание к себе.
Мы когда приехали сюда, я просто сидела и рыдала от счастья, что столько людей мне помогло, что мы здесь!
Я всей Калининградской области очень благодарна за поддержку. Эта ситуация показала, что есть огромное количество неравнодушных, очень добрых, искренних людей. Они подарили нам эту возможность поверить в добро и милосердие, и, надеюсь, мой сын скоро поправится и встанет на ножки», — плачет мама мальчика.
Оставшиеся от сбора деньги женщина будет тратить исключительно на лечение, восстановление сына и всё, что с этим связано: на обратную дорогу, лекарства, средства ухода и гигиены, массаж, ЛФК и другое. Анастасия готова отчитаться за каждый рубль. Мальчику предстоит повторная поездка в Питер — на это также будет отложена часть средств.
Несчастный случай произошёл вечером в четверг, 11 июня. В Советске пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа. После случившегося малыш оказался в Детской областной больнице вместе с мамой. Ему требовалась операция в федеральном центре и калининградцы помогли собрать средства на перелёт.