В Советске восьмилетний мальчик-инвалид погиб в огне по вине отца — СК

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В СК завершили расследование уголовного дела после гибели восьмилетнего ребёнка-инвалида при пожаре в Советске. По версии следствия, в случившемся виновен отец мальчика. Об этом «Клопс» рассказали в ведомстве.

40-летний отец семейства вскоре предстанет перед судом. Ему вменяется ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, в доме, где жила семья обвиняемого, была неисправна электропроводка. Мужчина использовал несколько удлинителей, которые соединил между собой и подключил бытовую технику. Один из них «имел видимые повреждения изоляции электропровода». Из-за этого днём 14 ноября 2025 года в квартире произошёл пожар.

Следователи СК допросили свидетелей и получили заключения судебно‑медицинских и пожарно‑технических экспертиз. Когда был завершён сбор доказательств, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В СК добавили, что на время следствия мужчине мера пресечения не избиралась.